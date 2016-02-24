Живые поэты: Юлия Мамочева

Проект "Живые поэты" о тех, кто делает литературу будущего. Новые стихотворения современных поэтов читайте на m24.ru по будням.
Я буду вставать и идти
из этого взаперти,
и кто бы ни запретил, я буду сияньем укутан.
Пожалуйста, только свети,
пожалуйста – просто свети,
свети мне, моя звезда,
по сути неважно – откуда.
Я буду идти на свет,
которого, может, и нет,
по снегу расколотых лет,
босой – как по битой посуде.
Ты только свети навзрыд,
чтоб этим я – сыт и согрет,
как долго – да кто бы знал?
Зачем – наплевать, по сути.
А если вновь упаду,
и если совсем пропаду,
и, кажется, в самом аду
разлягусь, грешно и стыдно, –
дай силы поднять глаза
и видеть тебя, звезду,
которая всё горит,
которая – не остыла.
Тогда
мой усталый взгляд
и вспыхнет
на целый ад,
я стану как будто – над...
над-
еждою
обожая
всю эту родную быль,
всю боль неизбывных врат,
и пить её буду – взахлёб,
и буду совсем большая.
Авторские орфография и пунктуация сохранены
