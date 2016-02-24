Живые поэты: Юлия Мамочева

Проект "Живые поэты" о тех, кто делает литературу будущего. Новые стихотворения современных поэтов читайте на m24.ru по будням.

Город: Москва Возраст: 21 год Любимые поэты: Высоцкий, Рождественский, Ахмадулина

Я буду вставать и идти

из этого взаперти,

и кто бы ни запретил, я буду сияньем укутан.

Пожалуйста, только свети,

пожалуйста – просто свети,

свети мне, моя звезда,

по сути неважно – откуда.

Я буду идти на свет,

которого, может, и нет,

по снегу расколотых лет,

босой – как по битой посуде.

Ты только свети навзрыд,

чтоб этим я – сыт и согрет,

как долго – да кто бы знал?

Зачем – наплевать, по сути.

А если вновь упаду,

и если совсем пропаду,

и, кажется, в самом аду

разлягусь, грешно и стыдно, –

дай силы поднять глаза

и видеть тебя, звезду,

которая всё горит,

которая – не остыла.

Тогда

мой усталый взгляд

и вспыхнет

на целый ад,

я стану как будто – над...

над-

еждою

обожая

всю эту родную быль,

всю боль неизбывных врат,

и пить её буду – взахлёб,

и буду совсем большая.

Авторские орфография и пунктуация сохранены