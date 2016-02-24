Форма поиска по сайту

24 февраля 2016, 21:08

Культура

Живые поэты: Юлия Мамочева

Проект "Живые поэты" о тех, кто делает литературу будущего. Новые стихотворения современных поэтов читайте на m24.ru по будням.

  • Город: Москва
  • Возраст: 21 год
  • Любимые поэты: Высоцкий, Рождественский, Ахмадулина

    • Я буду вставать и идти
    из этого взаперти,
    и кто бы ни запретил, я буду сияньем укутан.
    Пожалуйста, только свети,
    пожалуйста – просто свети,
    свети мне, моя звезда,
    по сути неважно – откуда.

    Я буду идти на свет,
    которого, может, и нет,
    по снегу расколотых лет,
    босой – как по битой посуде.
    Ты только свети навзрыд,
    чтоб этим я – сыт и согрет,
    как долго – да кто бы знал?
    Зачем – наплевать, по сути.

    А если вновь упаду,
    и если совсем пропаду,
    и, кажется, в самом аду
    разлягусь, грешно и стыдно, –
    дай силы поднять глаза
    и видеть тебя, звезду,
    которая всё горит,
    которая – не остыла.

    Тогда
    мой усталый взгляд
    и вспыхнет
    на целый ад,
    я стану как будто – над...
    над-
    еждою
    обожая
    всю эту родную быль,
    всю боль неизбывных врат,
    и пить её буду – взахлёб,
    и буду совсем большая.

    Авторские орфография и пунктуация сохранены

    Как поучаствовать в проекте

    Вы тоже можете стать героем проекта "Живые поэты". Для этого напишите его куратору Андрею Орловскому:

  • "ВКонтакте"
  • Facebook
  • orlovsky.poetry@gmail.com
    • Сюжет: Живые поэты
    литература стихи живые поэты

