IT: перспективы рынка электронных книг

В институте архитектуры и дизайна "Стрелка" прошла лекция, посвященная будущему книг. Кроме того, собравшиеся узнали о программе "Книги в воздухе", а также о перспективах электронного книгоиздательства в России и за рубежом. Онлайн-трансляцию мероприятия провело сетевое издание М24.ru.

Институт архитектуры и дизайна "Стрелка"

Это некоммерческий международный образовательный проект, основанный в 2009 году и предлагающий постдипломную программу обучения и исследований по направлениям, особенно актуальным для современной России.

Институт медиа, архитектуры и дизайна "Стрелка" ставит своей целью воспитать новое поколение архитекторов, дизайнеров и специалистов по медиа, от которых будет зависеть облик мира в XXI веке. Постдипломная программа предназначена для выпускников высших учебных заведений — молодых профессионалов, которым "Стрелка" дает возможность поработать вместе с авторами блестящих проектов в области урбанистики, архитектуры и коммуникаций из разных стран мира. Для неспециалистов институт организует открытые лекции, семинары и круглые столы на актуальные темы, принять участие в которых могут все желающие.

Обучение в институте "Стрелка" строится по принципу "мыслить и делать". Не завися от ограничений, налагаемых официальной аккредитацией, проводимые в "Стрелке" исследования направлены на решение практических задач и поиск реальных применений для новых разработок. Учебный процесс ориентирован не на получение степени, а на создание студентами собственных работ на основе самостоятельных исследований и критического осмысления современных тенденций. Эти произведения не просто образцы и модели, но полностью реализованные продукты, информация о которых распространяется ведущими российскими СМИ, а также с помощью мобильных технологий и блогов. Тесное взаимодействие и переплетение теоретических изысканий и практик расширяет возможности образовательного процесса и творчества в области архитектуры, медиа и дизайна.

"Стрелка" находится на территории бывшей шоколадной фабрики "Красный Октябрь" на Болотном острове — в двух шагах от Кремля, Дома на набережной и Государственного музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина. Институт занимает фабричные гаражи, где до 2009 года располагался культурный центр "АРТСтрелка". Поскольку "Красный Октябрь" — самое молодое культурное пространство в центре Москвы, у института каждый месяц появляются новые соседи: галереи и фотостудии, редакции и бары, дизайн-бюро и архитектурные мастерские. Более подробную информацию можно найти на официальном сайте "Стрелки".

Имена и термины, упомянутые в лекции

Программа "Книги в воздухе" - специальный проект института "Стрелка" о будущем чтения. Он посвящен электронным книгам о проблемах архитектуры, дизайна и городского развития, которые, вполне возможно, выйдут и в печатном варианте, если того захотят читатели. Получить подробную иннформацию о проекте можно на сайте проекта и на странице в Facebook.

Print on demand – печать по требованию, "издательство по требованию". Издательская технология, при которой новые экземпляры книги печатаются только тогда, когда поступает соответствующий запрос от покупателя.

Буккроссинг, или книговорт — хобби и общественное движение, действующее по принципу социальных сетей и близкое к флешмобу. Человек, прочитав книгу, оставляет ее в общественном месте (парк, кафе, поезд, станция метро), для того чтобы другой, случайный человек мог эту книгу найти и прочитать; тот в свою очередь должен повторить это же действие. Слежение за "путешествием" книги осуществляется через специальные странички в сети.

Идею книговорота предложил специалист по интернет-технологиям Рон Хорнбекер в мае 2001 года. Для начала он оставил 20 книг с пояснительными надписями в холле своего отеля. Через полгода на его сайте было около 300 активных пользователей, которые "отпускали" книги и приводили новых участников.

Урбанистика - комплексная дисциплина, всесторонне исследующая явления, связанные с урбанизацией. Также это раздел экономической географии, занимающийся комплексным анализом и изучением проблем, связанных с функционированием и развитием городских центров.

Рем Колхас - ведущий голландский архитектор, урбанист и профессор архитектуры в Высшей школе дизайна Гарвардского университета. С 2008 года Колхас входит в "группу мудрецов" Европейского союза. Колхас — лауреат Притцкеровской премии, обладатель золотого льва Венецианской архитектурной биеннале, кавалер ордена Почетного легиона. На сегодняшний момент это самый влиятельный мыслитель и теоретик архитектуры. Среди наиболее крупных проектов: Парк де ла Вилетт в Париже (1982), Роттердамский художественный музей (1992), музей Гуггенхайм-Эрмитаж в Лас-Вегасе (2002), посольство Нидерландов в Берлине (2003), бутики Прада в США (2003), центральная библиотека Сиэтла (2004), Дом музыки в Порту (2005), Штаб-квартира CCTV (Центральное телевидение Китая) (2008).

Уильям Митчелл - архитектор и урбанист, много лет возглавлявший отделение архитектуры и планирования Массачусетского технологического института. Автор семи книг, среди которых "Логика архитектуры: дизайн, вычисление и познание" (The Logic of Architecture: Design, Computation, and Cognition, 1990); "Город битов: пространство, место и информационный поток" (City of Bits: Space, Place and the Infobahn, 1995); "Располагая слова: символы, пространство и город" (Placing Words: Symbols, Space and the City, 2005) и другие.

Дон Норман - один из ведущих специалистов США в области дизайна. Несколько лет назад американская пресса включила его в список 27-ми самых влиятельных дизайнеров мира. В своих взглядах он строго придерживается концепции практичного дизайна, ориентированного на пользователя. Он ведет довольно плодотворную деятельность в сфере промышленного дизайна и дизайна интерфейсов. В свое время был вице-президентом компании Apple, занимал высокую должность в Hewlett Packard. Список его наград и регалий довольно внушительный. Дон Норман является соучредителем компании Nielsen Norman Group вместе с Якобом Нильсеном (гуру в юзабилити интерфейсов). И параллельно преподает в Корейском институте науки и технологий.

Деян Суджич - директор лондонского Музея дизайна, декан факультета искусств, архитектуры и дизайна Кингстонского университета. В прошлом — главный редактор журнала Domus, архитектурный обозреватель газеты The Observer, куратор Венецианской биеннале архитектуры 2002 года. Автор книг Architecture and Democracy (2001), The Edifice Complex – How the Rich and Powerful Shape the World (2005), Future Systems (2006), Norman Foster: A Life in Architecture (2010) и др.

Роберто Вентури - американский архитектор, лауреат Притцкеровской премии, один из родоначальников постмодернизма. Его теоретические работы и проекты заложили основу нового направления в архитектуре: постмодернизма. В своих работах он безаппеляционно смешивает все времена, жанры и стили, утверждая, что современный человек в своих вкусах и предпочтениях всеяден (эклектичен). В архитектуре мэтр демонстрирует искривленные, противоречивые, двусмысленные формы, будучи уверенным, что для жизненности характерна хаотичность. При этом модернизм он упрекает в прямолинейности, простоте и скуке.

Витольд Рибчински - урбанист, писатель и архитектор. Профессор архитектуры Мак-Джиллского университета в Монреале.

Дарья Парамонова - архитектор, в "Стрелке" училась в студии "Сохранение" под руководством Рема Колхаса. В фокусе ее исследования – современная архитектура Москвы в период с 1992 по 2010 год, архитектура эры Лужкова. Дарья отметила, что большая часть объектов лужковской архитектуры создана из некачественных материалов и получила крайне низкую оценку экспертного сообщества. Согласно ее исследованию, для архитектуры эпохи Лужкова необходима особая стратегия сохранения. Сейчас Дарья является директором бюро "Александр Бродский" и преподает в институте "Стрелка". Автор книги "Грибы, мутанты и другие: архитектура эры Лужкова".

Владимир Каганский - советский и российский географ и ученый в области теории классификации (классиологии); публицист. Автор более 300 научных и научно-публицистических работ. Основные области исследований — теоретическая география, теория районирования и классификация, проблема границ и лимология, герменевтика российского культурного ландшафта и постсоветского пространства. Участник междисциплинарных исследований, путешественник. Автор ряда спецкурсов в МГУ, Высшей школе экономики и других высших учебных заведениях.

Григорий Ревзин - историк, искусствовед, архитектурный критик, журналист, колумнист. Учился на отделении структурной и прикладной лингвистики филологического факультета МГУ, окончил отделение истории искусства исторического факультета МГУ. В течение 10 лет преподавал на кафедре истории русского искусства МГУ "Историю русского искусства XIX века". Имеет степень кандидата искусствоведения. Ревзин является автором более 50 научных статей по теории и истории архитектуры.

Максим Трудолюбов – журналист. Учился в Московском архитектурном институте, затем на филологическом факультете МГУ. Работал библиотекарем в Синодальной библиотеке Московского Патриархата. С 1994 г. — переводчик и корреспондент газеты Moscow News. Позже — переводчик и международный редактор газеты "Капитал". С 1999 г и по настоящее время работает в "Ведомостях".

Куба Снопек - урбанист родом из Польши. Учился в студии "Сохранение" под руководством Рема Колхаса. Его исследовательский проект представлял собой обоснование заявки на включение московского района Беляево в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Беляево – обычный спальный район, состоящий из кварталов многоквартирных домов. Это не отвечает критериям списка всемирного наследия ЮНЕСКО, однако Куба предложил новый критерий, который бы четко определял симбиоз материальных и нематериальных ценностей. В своем исследовании Куба также рассматривает социальную природу советского жилищного строительства, в частности, эпохи Никиты Хрущева. В настоящий момент Куба преподает в "Стрелке. Автор текста "Беляево навсегда".

Нон-фикшн – прозаическое литературное произведение, не являющееся ни романом, ни повестью, ни рассказом; деловая или критическая проза.

Энциклопедия "Британника" - наиболее полная и старейшая универсальная энциклопедия на английском языке. Авторами "Британники" являются ведущие мировые эксперты, среди которых десятки лауреатов Нобелевской премии. В разное время статьи для "Британники" писали Зигмунд Фрейд, Альберт Эйнштейн, Мария Кюри, Генри Форд, Лев Троцкий. Современная версия "Британники" создана при участии около 4000 авторов и редакторов. 13 марта 2012 года было объявлено, что Encyclopædia Britannica спустя 244 года после своего основания отказалась от выпуска бумажных изданий энциклопедии и полностью переходит на мультимедийный формат. Таким образом печатное издание "Британники" 2010 года стало последним.

"Википедия" - свободная общедоступная мультиязычная универсальная интернет-энциклопедия, реализованная на принципах Вики. Владелец сайта — американская некоммерческая организация "Фонд Викимедиа", имеющая 39 региональных представительств. Название энциклопедии образовано от английских слов wiki (вики, технология, лежащая в основе функционирования сайта; в свою очередь заимствовано из гавайского языка, в котором оно имеет значение "быстро") и encyclopedia (энциклопедия).

The Washington Post - крупнейшая газета столицы Соединенных Штатов Америки, также входит в число старейших.

The New York Times - ежедневная газета в США, издается с 1851 года.

Лев Манович – Эксперт по теории новых медиа. Со студенческих лет интересуется, как сочетаются друг с другом культурное развитие и новейшие технологии: в 1993 году защитил диссертацию, где описал связь между началом компьютерной эры и авангардом 1920-х годов. Сейчас работает над применением компьютерного анализа для исследования культурных трендов и возглавляет лабораторию Software Studies Initiative, где изучают, как программное обеспечение, украшая нашу жизнь, одновременно изменяет ее. Манович — профессор университета Калифорнии в Сан-Диего, читал лекции и преподавал еще в нескольких, его труды переведены на 30 языков и были перепечатаны более 400 раз.

Федор Михайлович Достоевский (1821-1881 гг.) – русский писатель, автор романов "Идиот", "Преступление и наказание", "Записки из Мертвого дома", "Бесы", "Бедные люди" и многих других. Практически сразу после публикации первой книги Достоевский был арестован за чтение "преступного письма литератора Белинского" и приговорен к расстрелу. Но в последний момент писателю объявили о помиловании и отправили на каторгу. После возвращения помогал брату выпускать журнал "Время", потом "Эпоха" и написал основной корпус своих произведений.

Чарльз Диккенс (1812-1870) - английский писатель, романист и очеркист. Самый популярный англоязычный писатель при жизни, он и в наше время имеет репутацию классика мировой литературы, одного из крупнейших прозаиков XIX века. Творчество Диккенса относят к вершинам реализма, но в его романах отразились и сентиментальное, и сказочное начало. Самые знаменитые романы Диккенса (печатались отдельными выпусками с продолжением): "Посмертные записки Пиквикского клуба", "Оливер Твист", "Дэвид Копперфильд", "Большие надежды", "Повесть о двух городах".

Постмодернизм - термин, обозначающий структурно сходные явления в мировой общественной жизни и культуре второй половины XX века: он употребляется как для характеристики постнеклассического типа философствования, так и для комплекса стилей в художественном искусстве.

Постмодерн — состояние современной культуры, включающее в себя своеобразную философскую позицию, до-постмодернистское искусство, а также массовую культуру этой эпохи.

Постмодернизм означал отход от экстремизма и нигилизма неоавангарда, частичный возврат к традициям, акцент на коммуникативной роли архитектуры, обосновывая свой антирационализм, антифункционализм и антиконструктивизм в подходе к архитектуре. Впоследствии происходит расширение содержания этого понятия с первоначально узкого определения новых тенденций в американской архитектуре и нового течения во французской философии до определения, охватывающего начавшиеся в 60—70 годы процессы во всех областях культуры, включая феминистское и антирасистское движения.

Братья Люмьер – родоначальники кино. Началось все для братьев Люмьер с кинетоскопа Эдисона, популярного в 80- годах ХIХ века аппарата для просмотра передвижных картинок. Кинетоскоп был рассчитан на одного зрителя: смотрели в глазок, словно в замочную скважину.

Отец братьев-изобретателей - Антуан Люмьер - как-то он купил кинетоскоп и предложил сыновьям сделать свой аппарат, но сделать его лучше, чем аппарат Эдисона - "выпустить картинки из коробки". Весь свой короткий досуг братья посвящали этой проблеме, но решение было найдено в одну ночь. Аппарат "кинематограф" соединил в себе три процесса: съемочный, копировальный и проекционный. Первые кадры, сделанные "кинематографом", были "рабочие, проходящие через центральные ворота фабрики "Люмьер и сыновья". Братья Люмьер преобразовали фотографию в новое зрелищное искусство, сумели показать его широкие возможности и развили рекламно-коммерческую деятельность, при которой это искусство завоевало мир.

Ozon.ru – российский онлайн-гипермаркет. Магазин предлагает книги, музыкальную и видеопродукцию, электронику и цифровую технику, программные продукты и мультимедийные игры, товары для детей и их родителей, все для дома, косметику, парфюмерию, подарки и ювелирные изделия, а также эксклюзивные антикварные издания. С 2009 года был запущен магазин путешествий OZON.travel, а в 2011 открыт новый раздел "Обувь". В феврале 2012 года компания приобрела интернет-магазин Sapato.ru.

