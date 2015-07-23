Живые поэты: Инна Рязанова

Сетевое издание m24.ru продолжает проект "Живые поэты". Ежедневно мы публикуем по одному стихотворению молодых авторов, чтобы попробовать представить себе литературу будущего.

Город: Тюмень Возраст: 22 года Любимые поэты: Ахмадулина, Бродский, Полозкова

Здравствуй, город, не ставший родиной,

Крепко стены твои стоят...

Я здесь вечная гостья вроде бы,

А с другой стороны – своя.

Свет вечерний ласкает, щурится,

Проникает в мое нутро,

Я люблю в тебе узость улиц и

Твою широту метро;

Я люблю в тебе все: от свежести

Депрессивного сентября

До того, с какой теплой нежностью

Фонари у реки горят.

Ничего не боюсь: не боязно

Переехать к тебе совсем.

Ты встречай меня первым поездом,

Первым рейсом на полосе!

Ты встречай меня так, как женщину,

Как любимую, как свою!

Как из сна на субботу вещего –

Видишь? – в платье летнем стою.

Замерзаю. В финале августа

Ветер больше похож на смерч...

Ты меня обогрей, пожалуйста!

Обязуйся меня сберечь!

Город, родиной не удавшийся,

Ты не первый, но ты – один.

Я в тебе потерялась, кажется...

Закрываю глаза.

Веди.

Авторские орфография и пунктуация сохранены