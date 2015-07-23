Живые поэты: Инна Рязанова

Сетевое издание m24.ru продолжает проект "Живые поэты". Ежедневно мы публикуем по одному стихотворению молодых авторов, чтобы попробовать представить себе литературу будущего.
Здравствуй, город, не ставший родиной,
Крепко стены твои стоят...
Я здесь вечная гостья вроде бы,
А с другой стороны – своя.
Свет вечерний ласкает, щурится,
Проникает в мое нутро,
Я люблю в тебе узость улиц и
Твою широту метро;
Я люблю в тебе все: от свежести
Депрессивного сентября
До того, с какой теплой нежностью
Фонари у реки горят.
Ничего не боюсь: не боязно
Переехать к тебе совсем.
Ты встречай меня первым поездом,
Первым рейсом на полосе!
Ты встречай меня так, как женщину,
Как любимую, как свою!
Как из сна на субботу вещего –
Видишь? – в платье летнем стою.
Замерзаю. В финале августа
Ветер больше похож на смерч...
Ты меня обогрей, пожалуйста!
Обязуйся меня сберечь!
Город, родиной не удавшийся,
Ты не первый, но ты – один.
Я в тебе потерялась, кажется...
Закрываю глаза.
Веди.
Авторские орфография и пунктуация сохранены
