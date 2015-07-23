Форма поиска по сайту

23 июля 2015, 19:02

Культура

Живые поэты: Инна Рязанова

Сетевое издание m24.ru продолжает проект "Живые поэты". Ежедневно мы публикуем по одному стихотворению молодых авторов, чтобы попробовать представить себе литературу будущего.

  • Город: Тюмень
  • Возраст: 22 года
  • Любимые поэты: Ахмадулина, Бродский, Полозкова

    • Здравствуй, город, не ставший родиной,


    Крепко стены твои стоят...


    Я здесь вечная гостья вроде бы,


    А с другой стороны – своя.


    Свет вечерний ласкает, щурится,


    Проникает в мое нутро,


    Я люблю в тебе узость улиц и


    Твою широту метро;


    Я люблю в тебе все: от свежести


    Депрессивного сентября


    До того, с какой теплой нежностью


    Фонари у реки горят.


    Ничего не боюсь: не боязно


    Переехать к тебе совсем.


    Ты встречай меня первым поездом,


    Первым рейсом на полосе!


    Ты встречай меня так, как женщину,


    Как любимую, как свою!


    Как из сна на субботу вещего –


    Видишь? – в платье летнем стою.


    Замерзаю. В финале августа


    Ветер больше похож на смерч...


    Ты меня обогрей, пожалуйста!


    Обязуйся меня сберечь!


    Город, родиной не удавшийся,


    Ты не первый, но ты – один.


    Я в тебе потерялась, кажется...


    Закрываю глаза.


    Веди.


    Авторские орфография и пунктуация сохранены

    Как поучаствовать в проекте

    Вы тоже можете стать героем проекта "Живые поэты". Для этого напишите его куратору Андрею Орловскому:

