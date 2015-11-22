Народный артист России читает Толстого в Театре наций [ТРАНСЛЯЦИЯ ОТМЕНЕНА]

Фото: theatreofnations.ru

В рамках Года литературы Театр наций организует цикл из четырех спектаклей "НАШЕ ВСЕ…". В рамках проекта Народный артист России Авангард Леонтьев читает избранные произведения русских писателей. 22 ноября со сцены прозвучат отрывки из "Хаджи-Мурата" Льва Толстого и "Чертогона" Николая Лескова. Темы извечные: национальный характер, вера, душевные терзания.

