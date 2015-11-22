Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 ноября 2015, 17:00

Культура

Народный артист России читает Толстого в Театре наций [ТРАНСЛЯЦИЯ ОТМЕНЕНА]

Фото: theatreofnations.ru

В рамках Года литературы Театр наций организует цикл из четырех спектаклей "НАШЕ ВСЕ…". В рамках проекта Народный артист России Авангард Леонтьев читает избранные произведения русских писателей. 22 ноября со сцены прозвучат отрывки из "Хаджи-Мурата" Льва Толстого и "Чертогона" Николая Лескова. Темы извечные: национальный характер, вера, душевные терзания.

Смотрите прямую трансляцию на портале Москва онлайн в 19.00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

  • Когда смотреть: 22 ноября в 19.00
  • Что: спектакль
  • Кто: Авангард Леонтьев
  • Кому смотреть: театралам

В ожидании трансляции смотрите:


Сюжеты: Трансляции на m24.ru: смотрите скоро , Москва онлайн , Год литературы на m24.ru
литература книги спектакли Театр наций прямые трансляции Москва онлайн Москва онлайн: спектакли театры актеры

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика