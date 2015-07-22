Живые поэты: Виктория Манасевич

Сетевое издание m24.ru продолжает проект "Живые поэты". Ежедневно мы публикуем по одному стихотворению молодых авторов, чтобы попробовать представить себе литературу будущего.

Город: Санкт-Петербург Возраст: 23 года Любимые поэты: Филатов, Цветаева, Башлачев

Был человек и был бы забыт историей.

Умер, родился – все выходные данные.

Он превратился в Чарльза Роберта Дарвина

после того, как придумал одну теорию.

Бедный Колумб третий месяц не видел берега.

Маленький Эдисон ночью под шкафом прячется.

Страх потеряться заставил открыть Америку.

Страх темноты заставил придумать лампочку.

Страшно подумать – останемся ли, исчезнем ли?

Гениев мало, прочих – открыто множество.

Хочется жить забывчиво, безболезненно,

не ощущая собственного ничтожества.

Так исчезают в пределах мирах в процессе осмоса.

Нас не похвалят Гагарин и Армстронг, надо же:

мы перестали мечтать о полётах в глубины космоса,

страх посмотреть наверх заставил уткнуться в гаджеты.

Если стремились к технической революции –

вот оно. Всё, что нам нужно, дадено.

Страх утонуть на дне Марианской впадины

затормозил развитие эволюции.

Всё, что нам нужно – земного происхождения.

Если вопрос известен, о чём вы спросите?

Как удалён от нас марсоход Curiosity,

сам себе песню поющий на день рождения.

Горы на Марсе высятся бастионами.

Эхо от взрыва шумит на своём наречии.

Звездная пыль – одна его миллионная.

Мы – её часть.

А значит, бояться нечего.

Авторские орфография и пунктуация сохранены