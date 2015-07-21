Живые поэты: Ника Симонова

Сетевое издание m24.ru продолжает проект "Живые поэты". Ежедневно мы публикуем по одному стихотворению молодых авторов, чтобы попробовать представить себе литературу будущего.

Возраст: 24 года Любимые поэты: Пушкин, Цветаева, Бродский

Вспоминай, что мы везде,

у шоссе, на поле, в бане,

на родительском диване

и ещё бог знает где.

Вспоминай, что мы всегда,

днем и ночью, потому что

синий дождь, гараж, Алушта,

ни прически, ни стыда.

Вспоминай глухой тоннель,

крымский вечер, чебуреки.

Как стать пульсом в человеке

за каких-то семь недель.

От начала до конца

мир покажется забавным:

вспоминай, как мы за камнем

Воронцовского дворца,

как ревную ко всему,

как в Лучистом день лучится.

Видно, может так случиться,

что в соавторы возьму

эти горы, эту твердь,

где бывали в первый раз мы,

где последний миг оргазма –

положительная смерть.

Авторские орфография и пунктуация сохранены