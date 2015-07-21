Форма поиска по сайту

21 июля 2015, 19:02

Культура

Живые поэты: Ника Симонова

Сетевое издание m24.ru продолжает проект "Живые поэты". Ежедневно мы публикуем по одному стихотворению молодых авторов, чтобы попробовать представить себе литературу будущего.

  • Возраст: 24 года
  • Любимые поэты: Пушкин, Цветаева, Бродский

    • Вспоминай, что мы везде,


    у шоссе, на поле, в бане,


    на родительском диване


    и ещё бог знает где.


    Вспоминай, что мы всегда,


    днем и ночью, потому что


    синий дождь, гараж, Алушта,


    ни прически, ни стыда.


    Вспоминай глухой тоннель,


    крымский вечер, чебуреки.


    Как стать пульсом в человеке


    за каких-то семь недель.


    От начала до конца


    мир покажется забавным:


    вспоминай, как мы за камнем


    Воронцовского дворца,


    как ревную ко всему,


    как в Лучистом день лучится.


    Видно, может так случиться,


    что в соавторы возьму


    эти горы, эту твердь,


    где бывали в первый раз мы,


    где последний миг оргазма –


    положительная смерть.


    Авторские орфография и пунктуация сохранены

    Как поучаствовать в проекте

    Вы тоже можете стать героем проекта "Живые поэты". Для этого напишите его куратору Андрею Орловскому:

  • "ВКонтакте"
  • Facebook
  • orlovsky.poetry@gmail.com
    Живые поэты , Год литературы на m24.ru
    литература проекты живые поэты читать

