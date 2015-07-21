Живые поэты: Ника Симонова

Сетевое издание m24.ru продолжает проект "Живые поэты". Ежедневно мы публикуем по одному стихотворению молодых авторов, чтобы попробовать представить себе литературу будущего.
Вспоминай, что мы везде,
у шоссе, на поле, в бане,
на родительском диване
и ещё бог знает где.
Вспоминай, что мы всегда,
днем и ночью, потому что
синий дождь, гараж, Алушта,
ни прически, ни стыда.
Вспоминай глухой тоннель,
крымский вечер, чебуреки.
Как стать пульсом в человеке
за каких-то семь недель.
От начала до конца
мир покажется забавным:
вспоминай, как мы за камнем
Воронцовского дворца,
как ревную ко всему,
как в Лучистом день лучится.
Видно, может так случиться,
что в соавторы возьму
эти горы, эту твердь,
где бывали в первый раз мы,
где последний миг оргазма –
положительная смерть.
Авторские орфография и пунктуация сохранены
