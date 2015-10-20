Читатели столичных библиотек предпочли в сентябре книги Вильмонт и Устиновой

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

В сентябре 2015 года наиболее популярными авторами, чьи книги запрашивали читатели в столичных библиотеках, стали Екатерина Вильмонт и Татьяна Устинова, сообщает Агентство "Москва".

Среди научно-популярной литературы явным фаворитом стала книга Паолы Волковой "Мост через бездну".

"Читатели московских библиотек в сентябре по-прежнему активно читали Дину Рубину, также в списки наиболее востребованных вошли книги Екатерины Вильмонт и Татьяны Устиновой. По сравнению с рейтингом августа чаще брали позапрошлогоднего победителя Пулитцеровской премии - роман "Щегол" Донны Тартт.

Также продолжают пользоваться популярностью книги Бориса Акунина, Дмитрия Глуховского и Сергея Лукьяненко. Зато в научно-популярной литературе явным фаворитом стала книга Паолы Волковой "Мост через бездну". Также активно москвичи читали книги Павла Басинского из серии про Льва Толстого", - рассказали агентству в пресс-службе Московского городского библиотечного центра.

При этом в сентябре в рейтинге предпочтений читателей на 2-3 пункта опустились произведения Захара Прилепина. Произведения Прилепина по-прежнему пользуются популярностью у читателей в библиотеках Западного, Южного и Северо-Восточного округов.