На закрытии проекта "Книги в парках" выступят английские писатели

Фото: M24.ru

22 сентября в "Музеоне" состоится закрытие проекта "Книги в парках". В рамках мероприятия английские и голландские писатели расскажут о тенденциях в современной иностранной литературе.

В 15:30 голландский писатель Артур Жапен и Саннеке ван Хассел вместе с критиком Мирей Берман обсудят современную литературу Нидерландов и представят свои новые произведения.

В 17:00 пройдет мастер-класс "Графические истории на грани комикса и мультика" художников Хихуса и Константина Комардин. Они расскажут о технологии создания комикса и проведут мастер-класс по созданию графической истории для гостей лекции. Также Хихус расскажет о новом мультфильме "Как я похудел на 21 грамм" и покажет свои самые яркие работы.

В 18:00 преподаватель курса по творческому письму в Университете Кента, английский писатель Дэвид Фласфедер, и российский писатель Сергей Шаргунов поговорят об автобиографичности в литературе: о том, как личность автора отражается в произведении, и как это влияет на героев.