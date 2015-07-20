Живые поэты: Кирилл Кузнецов

Сетевое издание m24.ru продолжает проект "Живые поэты". Ежедневно мы публикуем по одному стихотворению молодых авторов, чтобы попробовать представить себе литературу будущего.

Возраст: 28 лет Любимые поэты: Вознесенский, Бродский, Цветаева

Хоронили любовь.

Стояли на пустыре,

М – как положено – в отутюженном галстуке, пиджаке;

Ж – темное платье по случаю, аккуратно уложены волосы.

Земля падала мокрыми комьями,

В основном обсуждали организационно-коммерческие вопросы..

А внизу там она –

Всем своим существом,

Ногтями, ногами, голосом кричала,

Толщу мертвой земли пробивая:

Как вы не понимаете, я же живая еще

Живая, живая, живая.

Решили: прекратить общение; подарки не возвращать;

Все потерянное поделить поровну.

На прощанье пожали руки; сели в автомобили,

Уехали в разные стороны.

Авторские орфография и пунктуация сохранены