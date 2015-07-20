Живые поэты: Кирилл Кузнецов

Сетевое издание m24.ru продолжает проект "Живые поэты". Ежедневно мы публикуем по одному стихотворению молодых авторов, чтобы попробовать представить себе литературу будущего.
Хоронили любовь.
Стояли на пустыре,
М – как положено – в отутюженном галстуке, пиджаке;
Ж – темное платье по случаю, аккуратно уложены волосы.
Земля падала мокрыми комьями,
В основном обсуждали организационно-коммерческие вопросы..
А внизу там она –
Всем своим существом,
Ногтями, ногами, голосом кричала,
Толщу мертвой земли пробивая:
Как вы не понимаете, я же живая еще
Живая, живая, живая.
Решили: прекратить общение; подарки не возвращать;
Все потерянное поделить поровну.
На прощанье пожали руки; сели в автомобили,
Уехали в разные стороны.
Авторские орфография и пунктуация сохранены
Как поучаствовать в проекте
Вы тоже можете стать героем проекта "Живые поэты". Для этого напишите его куратору Андрею Орловскому: