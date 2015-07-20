Форма поиска по сайту

20 июля 2015, 19:01

Культура

Живые поэты: Кирилл Кузнецов

Сетевое издание m24.ru продолжает проект "Живые поэты". Ежедневно мы публикуем по одному стихотворению молодых авторов, чтобы попробовать представить себе литературу будущего.

  • Возраст: 28 лет
  • Любимые поэты: Вознесенский, Бродский, Цветаева

    • Хоронили любовь.
    Стояли на пустыре,


    М – как положено – в отутюженном галстуке, пиджаке;


    Ж – темное платье по случаю, аккуратно уложены волосы.


    Земля падала мокрыми комьями,


    В основном обсуждали организационно-коммерческие вопросы..


    А внизу там она –


    Всем своим существом,


    Ногтями, ногами, голосом кричала,


    Толщу мертвой земли пробивая:


    Как вы не понимаете, я же живая еще


    Живая, живая, живая.


    Решили: прекратить общение; подарки не возвращать;


    Все потерянное поделить поровну.


    На прощанье пожали руки; сели в автомобили,


    Уехали в разные стороны.


    Авторские орфография и пунктуация сохранены

    Как поучаствовать в проекте

    Вы тоже можете стать героем проекта "Живые поэты". Для этого напишите его куратору Андрею Орловскому:

  • "ВКонтакте"
  • Facebook
  • orlovsky.poetry@gmail.com
