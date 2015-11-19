Живые поэты: Саша Эс

Проект "Живые поэты" о тех, кто делает литературу будущего. Новые стихотворения молодых поэтов читайте на m24.ru по будням.

Город: Тула Возраст: 22 года Любимые поэты: Иосиф Бродский, Леонид Филатов, Арс-Пегас

Мир был закрыт на хрустальный ключ.

Что там теперь? Пустота и пепел,

сняты с дверей золотые цепи.

Ты стал большим, выше снов и туч.



Город – простуженный лабиринт

вдруг завершится. Колючий воздух

стал осязаем, и он пьянит;

смело беги, ведь еще не поздно.



Там, в лабиринте, путей назад

нет. Не придумали. Ставишь точку.



Все Минотавры спокойно спят;

ключик на полку. И доброй ночи.

Авторские орфография и пунктуация сохранены