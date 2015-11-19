Живые поэты: Саша Эс

Проект "Живые поэты" о тех, кто делает литературу будущего. Новые стихотворения молодых поэтов читайте на m24.ru по будням.
Мир был закрыт на хрустальный ключ.
Что там теперь? Пустота и пепел,
сняты с дверей золотые цепи.
Ты стал большим, выше снов и туч.
Город – простуженный лабиринт
вдруг завершится. Колючий воздух
стал осязаем, и он пьянит;
смело беги, ведь еще не поздно.
Там, в лабиринте, путей назад
нет. Не придумали. Ставишь точку.
Все Минотавры спокойно спят;
ключик на полку. И доброй ночи.
Авторские орфография и пунктуация сохранены
