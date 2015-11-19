Форма поиска по сайту

19 ноября 2015, 19:07

Культура

Живые поэты: Саша Эс

Проект "Живые поэты" о тех, кто делает литературу будущего. Новые стихотворения молодых поэтов читайте на m24.ru по будням.

  • Город: Тула
  • Возраст: 22 года
  • Любимые поэты: Иосиф Бродский, Леонид Филатов, Арс-Пегас

    • Мир был закрыт на хрустальный ключ.
    Что там теперь? Пустота и пепел,
    сняты с дверей золотые цепи.
    Ты стал большим, выше снов и туч.

    Город – простуженный лабиринт
    вдруг завершится. Колючий воздух
    стал осязаем, и он пьянит;
    смело беги, ведь еще не поздно.

    Там, в лабиринте, путей назад
    нет. Не придумали. Ставишь точку.

    Все Минотавры спокойно спят;
    ключик на полку. И доброй ночи.

