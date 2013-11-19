Литература: Роберт Антон Уилсон

Фото: ИТАР-ТАСС

Роберт Антон Уилсон (1932 - 2007) — американский романист, эссеист, философ, психолог, футуролог, анархист и исследователь теории заговора. Работал в жанре постмодернизма.

До литературной деятельности был инженером, коммивояжером, составителем рекламных объявлений и редактором журнала Playboy с 1965 по 1971 год. Наиболее известна его трилогия "Иллюминатус!", написанная в соавторстве с Робертом Ши и рекламируемая как "сказка для параноиков", в которой Уилсон исследовал американскую паранойю заговоров.

Произведения Уилсона оптимистичны и полны острых шуток. Сам автор характеризовал их как "попытку сломать условные ассоциации", чтобы посмотреть на мир новым способом.