Проекты: "Книги в воздухе"

Фото: http://www.strelka.com

"Книги в воздухе" - специальный проект института "Стрелка", призванный привлечь внимание к проблемам электронного книгоиздательства, свободы обращения информации и новых способов ее хранения. В течение августа в институте проходили публичные дискуссии и видеолекции ведущих специалистов в области инновационного книгоиздательства, философии, культурологии, медиа-технологий и психолингвистики, которые сопровождались аудио-визуальными инсталляциями и паблик-арт работами современных российских художников.

В зоне действия сетей "Стрелки" работала Strelka Digital Library, совместный проект института и книжного клуба Bookmate — виртуальный читальный зал, где можно было бесплатно читать книги издательства Strelka Press. Во дворе была организована мобильная зона буккроссинга для свободного обмена арт-альбомами, журналами и книгами по культуре и искусству, разработанная совместно с художником Александром Лысовым и созданная при поддержке Московского городского библиотечного центра и Библиотеки дизайна.