M24.ru проведет прямую трансляцию "Библионочи" в РГБ

Фото: rsl.ru

Сетевое издание M24.ru проведет прямую трансляцию "Библионочи", которая пройдет в Российской государственной библиотеке. Видеотрансляция начнется в 18.00.

В ходе трансляции зрители смогут увидеть пресс-конференцию департамента культуры столицы, подведение итогов "Читательского марафона" и все мероприятия, которые пройдут в библиотеке.

"Библионочь" порадует посетителей РГБ мастер-классами по декору и росписи, лекциями художников и дизайнеров, экскурсиями по читательской зоне и книгохранилищу, а также спектаклем театра "Практика" с участием студентов Школы-студии МХАТ "Опусы по Достоевскому", сообщает сайт РГБ.

Российская государственная библиотека впервые примет участие в "Библионочи". Программа библиотеки продлится три дня.

Всероссийская акция "Библионочь" стартует в ночь с 19 на 20 апреля. В этом году ("Библионочь" проводится в Москве второй год подряд) свои двери для посетителей распахнут более 70 библиотек Москвы. Всего в проекте участвуют более 700 библиотек, музеев, книжных магазинов и галерей.

