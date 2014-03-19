На квартирнике в студии Seasons прочтут стихи и споют песни

Фото: ИТАР-ТАСС

В пятницу, 21 марта, в студии Seasons состоится квартирник с участием молодых авторов, участников поэтического видео-конкурса "Бабушка Пушкина". В программе – стихи, псени, видео, импровизация и истории из жизни.

В финале мероприятия всех гостей ждет традиционный для квартирников Seasons ужин, сообщили организаторы.

Сбор гостей в 19.30. Билет – 800 рублей (в стоимость входит ужин и бокал вина).

Добавим, что "Бабушка Пушкина" - литературный проект телеканала «Москва 24». Молодые таланты выполняют конкурсные задания, соревнуются друг с другом в мастерстве слова и снимаются в короткометражных фильмах.

Участие в конкурсе принимают только те поэты, чьи стихотворения написаны на русском языке.

Наблюдающие за проектом, смогут окунуться в многообразный мир современной поэзии и пополнить ряды ее почитателей.

Победителя шоу предстоит выбрать зрителям телеканала "Москва 24".