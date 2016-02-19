Форма поиска по сайту

19 февраля 2016, 20:20

Культура

Живые поэты: Дана Маслюк

Проект "Живые поэты" о тех, кто делает литературу будущего. Новые стихотворения современных поэтов читайте на m24.ru по будням.

  • Город: Павлоград
  • Возраст: 17 лет
  • Любимые поэты: Бродский, Цветаева, Гумилев

    • ***

    все из-под ребер: и песнь, и стук,
    крупнокалиберных слов атака.
    восточноглазая, соль во рту
    горечью тесного каземата.
    мебель троится в глазах, язык
    пламенем жжет и троится тоже.
    ох, азиатка, я так привык
    к этой оливковой коже.
    ну, змеекосая смерть, пляши!
    так ты дика и развратна!
    кляпом заткни мое сердце. молчит.
    губы кривятся азартно.
    складывай фрески из сотен душ.
    к шее – тигровые лилии.
    снова чернеют запястья груш
    в ночь, опасно тоскливые.
    что ты хранишь в колыбеле иной?
    сомкнутых губ резки линии.
    что ты лелеешь? – к тебе нелюбовь.
    этого здесь в изобилии.

    Как поучаствовать в проекте

    Вы тоже можете стать героем проекта "Живые поэты". Для этого напишите его куратору Андрею Орловскому:

