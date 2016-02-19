Живые поэты: Дана Маслюк

Проект "Живые поэты" о тех, кто делает литературу будущего. Новые стихотворения современных поэтов читайте на m24.ru по будням.

Город: Павлоград Возраст: 17 лет Любимые поэты: Бродский, Цветаева, Гумилев

***

все из-под ребер: и песнь, и стук,

крупнокалиберных слов атака.

восточноглазая, соль во рту

горечью тесного каземата.

мебель троится в глазах, язык

пламенем жжет и троится тоже.

ох, азиатка, я так привык

к этой оливковой коже.

ну, змеекосая смерть, пляши!

так ты дика и развратна!

кляпом заткни мое сердце. молчит.

губы кривятся азартно.

складывай фрески из сотен душ.

к шее – тигровые лилии.

снова чернеют запястья груш

в ночь, опасно тоскливые.

что ты хранишь в колыбеле иной?

сомкнутых губ резки линии.

что ты лелеешь? – к тебе нелюбовь.

этого здесь в изобилии.

Авторские орфография и пунктуация сохранены