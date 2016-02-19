Живые поэты: Дана Маслюк

Проект "Живые поэты" о тех, кто делает литературу будущего. Новые стихотворения современных поэтов читайте на m24.ru по будням.
***
все из-под ребер: и песнь, и стук,
крупнокалиберных слов атака.
восточноглазая, соль во рту
горечью тесного каземата.
мебель троится в глазах, язык
пламенем жжет и троится тоже.
ох, азиатка, я так привык
к этой оливковой коже.
ну, змеекосая смерть, пляши!
так ты дика и развратна!
кляпом заткни мое сердце. молчит.
губы кривятся азартно.
складывай фрески из сотен душ.
к шее – тигровые лилии.
снова чернеют запястья груш
в ночь, опасно тоскливые.
что ты хранишь в колыбеле иной?
сомкнутых губ резки линии.
что ты лелеешь? – к тебе нелюбовь.
этого здесь в изобилии.
Авторские орфография и пунктуация сохранены
