Живые поэты: Белый Всадник

Город: Москва Возраст: 20 лет Любимые поэты: Есенин, Высоцкий, Круг

Уезжаешь из города, вексельный счет

закрывают минутные стрелки, невольно

задеваешь парящих прохожих плечом,

с каждым шагом ступая всё ближе к платформе.

Приближается миг расставанья, и вот

на прощание в объятьях раскинулся мост. О,

сколько раз ты бежал по нему на обгон,

распознав подъезжающий электропоезд.

Эра жалует лучших, теперь новый клир

посягает на царствие в ромейском храме,

будто наш неизменно изменчивый мир

скоро всё же оденется в красное знамя.

Воздух преет, таксисты гудят за спиной,

и шевелятся крыши цветочных киосков,

с прытью перхоти дождь завладел головой,

в перспективе желая добраться до мозга.

Не захочется сесть в привокзальном кафе,

оценить официанток, слегка усмехнувшись

бросить мелочь на стол, и уйти налегке,

каблуком задевая осенние лужи.

Уезжаешь, осталось всего лишь пройтись

до перрона, считая ступеньки, и прыгнуть

в грязный тамбур, как, может быть, в новую жизнь,

для которой, он есть наилучший эпиграф.

Уезжаешь, вот-вот и поллюция чувств

ностальгии пройдёт, и уже очень скоро

ты забудешь про вечную магию букв

на дверях гаражей и кирпичных заборах.



Уезжаешь, ну что ж, дорогой, в добрый путь.

Да прибудет легка и прозрачна дорога.

Всё, что сталось, то боле уже не вернуть.



Уезжаешь из города, и слава Богу.

Авторские орфография и пунктуация сохранены