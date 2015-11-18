Форма поиска по сайту

Новости

Новости

18 ноября 2015, 20:27

Культура

Живые поэты: Белый Всадник

Проект "Живые поэты" о тех, кто делает литературу будущего. Новые стихотворения молодых поэтов читайте на m24.ru по будням.

  • Город: Москва
  • Возраст: 20 лет
  • Любимые поэты: Есенин, Высоцкий, Круг

    • Уезжаешь из города, вексельный счет
    закрывают минутные стрелки, невольно
    задеваешь парящих прохожих плечом,
    с каждым шагом ступая всё ближе к платформе.
    Приближается миг расставанья, и вот
    на прощание в объятьях раскинулся мост. О,
    сколько раз ты бежал по нему на обгон,
    распознав подъезжающий электропоезд.
    Эра жалует лучших, теперь новый клир
    посягает на царствие в ромейском храме,
    будто наш неизменно изменчивый мир
    скоро всё же оденется в красное знамя.
    Воздух преет, таксисты гудят за спиной,
    и шевелятся крыши цветочных киосков,
    с прытью перхоти дождь завладел головой,
    в перспективе желая добраться до мозга.
    Не захочется сесть в привокзальном кафе,
    оценить официанток, слегка усмехнувшись
    бросить мелочь на стол, и уйти налегке,
    каблуком задевая осенние лужи.
    Уезжаешь, осталось всего лишь пройтись
    до перрона, считая ступеньки, и прыгнуть
    в грязный тамбур, как, может быть, в новую жизнь,
    для которой, он есть наилучший эпиграф.
    Уезжаешь, вот-вот и поллюция чувств
    ностальгии пройдёт, и уже очень скоро
    ты забудешь про вечную магию букв
    на дверях гаражей и кирпичных заборах.

    Уезжаешь, ну что ж, дорогой, в добрый путь.
    Да прибудет легка и прозрачна дорога.
    Всё, что сталось, то боле уже не вернуть.

    Уезжаешь из города, и слава Богу.

    Авторские орфография и пунктуация сохранены

    Как поучаствовать в проекте

    Вы тоже можете стать героем проекта "Живые поэты". Для этого напишите его куратору Андрею Орловскому:

  • "ВКонтакте"
  • Facebook
  • orlovsky.poetry@gmail.com
    литература проекты стихи живые поэты читать

