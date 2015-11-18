Живые поэты: Белый Всадник

Проект "Живые поэты" о тех, кто делает литературу будущего. Новые стихотворения молодых поэтов читайте на m24.ru по будням.
Уезжаешь из города, вексельный счет
закрывают минутные стрелки, невольно
задеваешь парящих прохожих плечом,
с каждым шагом ступая всё ближе к платформе.
Приближается миг расставанья, и вот
на прощание в объятьях раскинулся мост. О,
сколько раз ты бежал по нему на обгон,
распознав подъезжающий электропоезд.
Эра жалует лучших, теперь новый клир
посягает на царствие в ромейском храме,
будто наш неизменно изменчивый мир
скоро всё же оденется в красное знамя.
Воздух преет, таксисты гудят за спиной,
и шевелятся крыши цветочных киосков,
с прытью перхоти дождь завладел головой,
в перспективе желая добраться до мозга.
Не захочется сесть в привокзальном кафе,
оценить официанток, слегка усмехнувшись
бросить мелочь на стол, и уйти налегке,
каблуком задевая осенние лужи.
Уезжаешь, осталось всего лишь пройтись
до перрона, считая ступеньки, и прыгнуть
в грязный тамбур, как, может быть, в новую жизнь,
для которой, он есть наилучший эпиграф.
Уезжаешь, вот-вот и поллюция чувств
ностальгии пройдёт, и уже очень скоро
ты забудешь про вечную магию букв
на дверях гаражей и кирпичных заборах.
Уезжаешь, ну что ж, дорогой, в добрый путь.
Да прибудет легка и прозрачна дорога.
Всё, что сталось, то боле уже не вернуть.
Уезжаешь из города, и слава Богу.
Авторские орфография и пунктуация сохранены
