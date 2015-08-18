В Москве состоится фестиваль "Книжный рынок"

Фото: m24.ru

5 и 6 сентября на Даниловском рынке пройдет фестиваль "Книжный рынок", сообщают организаторы. Посетители смогут приобрести книги самых известных издательств, а также принять участие в праздничных мероприятиях.

Все желающие посетят лекции, круглые столы, встречи с писателями и презентации, организованные в рамках фестиваля.

Для маленьких гостей также проведут мастер-классы, поэтические выступления и многое другое.

Кроме того, каждый фестивальный день на рынке будет заканчиваться музыкальными выступлениями.