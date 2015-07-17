Форма поиска по сайту

17 июля 2015, 19:01

Культура

Живые поэты: Евгений Петрушенко

Сетевое издание m24.ru продолжает проект "Живые поэты". Ежедневно мы публикуем по одному стихотворению молодых авторов, чтобы попробовать представить себе литературу будущего.

Город: Санкт-Петербург
  • Возраст: 26 лет
  • Любимые поэты: Анна Ахматова, Осип Мандельштам, Шарль Бодлер

    • Пахнут пальцы промокшими листьями,


    Небо пахнет вчерашним дождём.


    Мы ходили тропинками лисьими


    Где-то рядом, а нынче бредём


    В никуда – так, что жить и не хочется,


    И грозит новый трип по врачам.


    Наш диагноз простой – одиночество,


    А с таким проще водку, чем чай.


    И глушить терпеливо истерики


    За молчанием в цену гроша...


    Запах твой безрассудно утерян, и


    Без него не охота дышать.


    Авторские орфография и пунктуация сохранены

    Как поучаствовать в проекте

    Вы тоже можете стать героем проекта "Живые поэты". Для этого напишите его куратору Андрею Орловскому:

  • "ВКонтакте"
  • Facebook
  • orlovsky.poetry@gmail.com
