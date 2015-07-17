Живые поэты: Евгений Петрушенко

Сетевое издание m24.ru продолжает проект "Живые поэты". Ежедневно мы публикуем по одному стихотворению молодых авторов, чтобы попробовать представить себе литературу будущего.
Пахнут пальцы промокшими листьями,
Небо пахнет вчерашним дождём.
Мы ходили тропинками лисьими
Где-то рядом, а нынче бредём
В никуда – так, что жить и не хочется,
И грозит новый трип по врачам.
Наш диагноз простой – одиночество,
А с таким проще водку, чем чай.
И глушить терпеливо истерики
За молчанием в цену гроша...
Запах твой безрассудно утерян, и
Без него не охота дышать.
Авторские орфография и пунктуация сохранены
