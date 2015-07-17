Живые поэты: Евгений Петрушенко

Сетевое издание m24.ru продолжает проект "Живые поэты". Ежедневно мы публикуем по одному стихотворению молодых авторов, чтобы попробовать представить себе литературу будущего.

Город: Санкт-Петербург Возраст: 26 лет Любимые поэты: Анна Ахматова, Осип Мандельштам, Шарль Бодлер

Пахнут пальцы промокшими листьями,

Небо пахнет вчерашним дождём.

Мы ходили тропинками лисьими

Где-то рядом, а нынче бредём

В никуда – так, что жить и не хочется,

И грозит новый трип по врачам.

Наш диагноз простой – одиночество,

А с таким проще водку, чем чай.

И глушить терпеливо истерики

За молчанием в цену гроша...

Запах твой безрассудно утерян, и

Без него не охота дышать.

Авторские орфография и пунктуация сохранены