16 июля 2015, 19:37

Культура

Живые поэты: Крис Аивер

Сетевое издание m24.ru продолжает проект "Живые поэты". Ежедневно мы публикуем по одному стихотворению молодых авторов, чтобы попробовать представить себе литературу будущего.

Город: Москва
  • Возраст: 25 лет
  • Любимые поэты: Алексей Цветков, Бахыт Кенжеев, Сергей Гандлевский

    • Мне снился сон, где света не включают


    И гасят фонари у входа в дом,


    Писателей со строгими плечами


    Встречают у заржавленных авто;


    Смакуют бесконечные без фильтра,


    Ругают Эдуарда и Садур,


    И удивленно взвизгивает шпилька


    На туфлях оживающих скульптур;


    Смотри туда: на кухне по-турецки


    Уселся в угол памятный еврей,


    И Лермонтов уже почти что Ленский


    Со знаменитой бледностью своей;


    Бесснежно, неприветливо и зябко,


    В прихожей, разуваясь по одной,


    Утопленницы стягивают шапки


    И раздают дешёвое вино;


    Условия насмешливого шика –


    Сводя с ума эпоху голограмм,


    Шарахает печатная машинка,


    Мерещится священная гора:


    Вопи среди теней своей святыни!


    Пытайся подобрать обрывки фраз! –


    Но неживые брезгуют живыми


    И даже замечают через раз.


    Заварочник гудит железнобоко.


    И долго помнит взгляд – в потоке лиц,


    Улыбчивый, беседует Набоков


    С одной из молодых самоубийц.


    Авторские орфография и пунктуация сохранены

    Как поучаствовать в проекте

    Вы тоже можете стать героем проекта "Живые поэты". Для этого напишите его куратору Андрею Орловскому:

