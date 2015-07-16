Живые поэты: Крис Аивер

Сетевое издание m24.ru продолжает проект "Живые поэты". Ежедневно мы публикуем по одному стихотворению молодых авторов, чтобы попробовать представить себе литературу будущего.
Мне снился сон, где света не включают
И гасят фонари у входа в дом,
Писателей со строгими плечами
Встречают у заржавленных авто;
Смакуют бесконечные без фильтра,
Ругают Эдуарда и Садур,
И удивленно взвизгивает шпилька
На туфлях оживающих скульптур;
Смотри туда: на кухне по-турецки
Уселся в угол памятный еврей,
И Лермонтов уже почти что Ленский
Со знаменитой бледностью своей;
Бесснежно, неприветливо и зябко,
В прихожей, разуваясь по одной,
Утопленницы стягивают шапки
И раздают дешёвое вино;
Условия насмешливого шика –
Сводя с ума эпоху голограмм,
Шарахает печатная машинка,
Мерещится священная гора:
Вопи среди теней своей святыни!
Пытайся подобрать обрывки фраз! –
Но неживые брезгуют живыми
И даже замечают через раз.
Заварочник гудит железнобоко.
И долго помнит взгляд – в потоке лиц,
Улыбчивый, беседует Набоков
С одной из молодых самоубийц.
Авторские орфография и пунктуация сохранены
