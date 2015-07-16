Живые поэты: Крис Аивер

Сетевое издание m24.ru продолжает проект "Живые поэты". Ежедневно мы публикуем по одному стихотворению молодых авторов, чтобы попробовать представить себе литературу будущего.

Город: Москва Возраст: 25 лет Любимые поэты: Алексей Цветков, Бахыт Кенжеев, Сергей Гандлевский

Мне снился сон, где света не включают

И гасят фонари у входа в дом,

Писателей со строгими плечами

Встречают у заржавленных авто;

Смакуют бесконечные без фильтра,

Ругают Эдуарда и Садур,

И удивленно взвизгивает шпилька

На туфлях оживающих скульптур;

Смотри туда: на кухне по-турецки

Уселся в угол памятный еврей,

И Лермонтов уже почти что Ленский

Со знаменитой бледностью своей;

Бесснежно, неприветливо и зябко,

В прихожей, разуваясь по одной,

Утопленницы стягивают шапки

И раздают дешёвое вино;

Условия насмешливого шика –

Сводя с ума эпоху голограмм,

Шарахает печатная машинка,

Мерещится священная гора:

Вопи среди теней своей святыни!

Пытайся подобрать обрывки фраз! –

Но неживые брезгуют живыми

И даже замечают через раз.

Заварочник гудит железнобоко.

И долго помнит взгляд – в потоке лиц,

Улыбчивый, беседует Набоков

С одной из молодых самоубийц.

Авторские орфография и пунктуация сохранены