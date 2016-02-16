Живые поэты: Александр Савицких

Проект "Живые поэты" о тех, кто делает литературу будущего. Новые стихотворения современных поэтов читайте на m24.ru по будням.
Я И ТЫ
Я спокоен, вежлив. Истеричен
иногда, как пламя сотен спичек
в подземельях ада. Идентичен
натуральным вкусам, злости – реже.
Грубости и фальши не подвержен.
Я по большей части добр и нежен.
Ты по большей части не логична,
Холодна, как стёкла в электричках.
Так не тает снег на рукавичках,
как не таешь ты при свете люстры.
Иногда бываешь дерзкой, грустной
в речи письменной и реже – в устной.
Мы вдвоём бываем неприличны,
словно спам для переписки личной.
Иногда молчим, как сны в привычной
атмосфере комнат. С треском рубим
всё, что посчитаем лишним, грубым –
реже. Мы, по большей части, любим.
Авторские орфография и пунктуация сохранены
