Живые поэты: Александр Савицких

Город: Белгород Возраст: 26 лет Любимые поэты: Михаил Лермонтов, Осип Мандельштам, Сергей Данилов

Я И ТЫ

Я спокоен, вежлив. Истеричен

иногда, как пламя сотен спичек

в подземельях ада. Идентичен

натуральным вкусам, злости – реже.

Грубости и фальши не подвержен.

Я по большей части добр и нежен.

Ты по большей части не логична,

Холодна, как стёкла в электричках.

Так не тает снег на рукавичках,

как не таешь ты при свете люстры.

Иногда бываешь дерзкой, грустной

в речи письменной и реже – в устной.

Мы вдвоём бываем неприличны,

словно спам для переписки личной.

Иногда молчим, как сны в привычной

атмосфере комнат. С треском рубим

всё, что посчитаем лишним, грубым –

реже. Мы, по большей части, любим.

Авторские орфография и пунктуация сохранены