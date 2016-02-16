Форма поиска по сайту

Новости

Новости

16 февраля 2016, 20:23

Культура

Живые поэты: Александр Савицких

Проект "Живые поэты" о тех, кто делает литературу будущего. Новые стихотворения современных поэтов читайте на m24.ru по будням.

  • Город: Белгород
  • Возраст: 26 лет
  • Любимые поэты: Михаил Лермонтов, Осип Мандельштам, Сергей Данилов

    • Я И ТЫ

    Я спокоен, вежлив. Истеричен
    иногда, как пламя сотен спичек
    в подземельях ада. Идентичен

    натуральным вкусам, злости – реже.
    Грубости и фальши не подвержен.
    Я по большей части добр и нежен.

    Ты по большей части не логична,
    Холодна, как стёкла в электричках.
    Так не тает снег на рукавичках,

    как не таешь ты при свете люстры.
    Иногда бываешь дерзкой, грустной
    в речи письменной и реже – в устной.

    Мы вдвоём бываем неприличны,
    словно спам для переписки личной.
    Иногда молчим, как сны в привычной

    атмосфере комнат. С треском рубим
    всё, что посчитаем лишним, грубым –
    реже. Мы, по большей части, любим.

    Авторские орфография и пунктуация сохранены

    Как поучаствовать в проекте

    Вы тоже можете стать героем проекта "Живые поэты". Для этого напишите его куратору Андрею Орловскому:

  • "ВКонтакте"
  • Facebook
  • orlovsky.poetry@gmail.com
    Сюжет: Живые поэты
    литература проекты стихи живые поэты

