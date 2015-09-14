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14 сентября 2015, 20:06

Литература

Живые поэты: Красный торт

Проект "Живые поэты" о тех, кто делает литературу будущего. Новые стихотворения молодых поэтов читайте на m24.ru по будням.

  • Город: Москва
  • Возраст: 21 год
  • Любимые поэты: Маяковский, Хлебников, Вертинский

    • Едва дрожит воздух.
    Повиснет проспект, как обойный лоскут,
    Несказанный лозунг.

    Картонной коробкой серел небосклон,
    А ломкие окна
    В промозглое утро кричали о том,
    Что солнце поблекло.

    Антенны пушат механический мех
    В ладони сигналов.
    Морщинистый дом, будто грецкий орех,
    В узорах лекала.

    Вся комната – стылый огромный пузырь,
    Растающий летом.
    Соседская дрель, чужеземный визирь,
    Не смолкнет с советом.

    Болтами прищурились стулья и стол,
    Гремят аппараты.
    И это живей, чем немой частокол
    Рассевшихся статуй.

    Чернильной смолой заливался восход,
    Сочась через рамы.
    Глухих слов уронит безжизненный рот
    Нелепые граммы.

    Не верится: где-то нет этих столов,
    Восхода и дрели.
    Чумных отторгающих взглядов, голов
    Застывших в панели.

    Весь мир кабинет, хвост умерших комет,
    Величия отзвук.
    Последним живым на девятку планет
    Едва дрожит воздух.

    Авторские орфография и пунктуация сохранены

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    • Сюжет: Живые поэты
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