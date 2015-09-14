Живые поэты: Красный торт

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Город: Москва Возраст: 21 год Любимые поэты: Маяковский, Хлебников, Вертинский

Едва дрожит воздух.

Повиснет проспект, как обойный лоскут,

Несказанный лозунг.

Картонной коробкой серел небосклон,

А ломкие окна

В промозглое утро кричали о том,

Что солнце поблекло.

Антенны пушат механический мех

В ладони сигналов.

Морщинистый дом, будто грецкий орех,

В узорах лекала.

Вся комната – стылый огромный пузырь,

Растающий летом.

Соседская дрель, чужеземный визирь,

Не смолкнет с советом.

Болтами прищурились стулья и стол,

Гремят аппараты.

И это живей, чем немой частокол

Рассевшихся статуй.

Чернильной смолой заливался восход,

Сочась через рамы.

Глухих слов уронит безжизненный рот

Нелепые граммы.

Не верится: где-то нет этих столов,

Восхода и дрели.

Чумных отторгающих взглядов, голов

Застывших в панели.

Весь мир кабинет, хвост умерших комет,

Величия отзвук.

Последним живым на девятку планет

Едва дрожит воздух.

Авторские орфография и пунктуация сохранены