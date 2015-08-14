Живые поэты: Петр Тищенко

Проект "Живые поэты" о тех, кто делает литературу будущего. Новые стихотворения молодых поэтов читайте на m24.ru по будням.
что ты скажешь мне,
когда посмотришь не на внешность, а вовнутрь
полка, пространство, книга, разлука
что сказать мне, когда посмотрю я –
белый лист, кисть, пустота.
высокомерие – щит.
достоинство – меч.
один на один.
бесполезный момент.
Авторские орфография и пунктуация сохранены
