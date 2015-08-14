Форма поиска по сайту

14 августа 2015, 19:19

Культура

Живые поэты: Петр Тищенко

Проект "Живые поэты" о тех, кто делает литературу будущего. Новые стихотворения молодых поэтов читайте на m24.ru по будням.

  • Город: Москва
  • Возраст: 20 лет
  • Любимые поэты: Владимир Бурич, Елена Гуро, Маяковский

    • что ты скажешь мне,
    когда посмотришь не на внешность, а вовнутрь
    полка, пространство, книга, разлука

    что сказать мне, когда посмотрю я –
    белый лист, кисть, пустота.

    высокомерие – щит.
    достоинство – меч.
    один на один.
    бесполезный момент.

    Авторские орфография и пунктуация сохранены

    Как поучаствовать в проекте

    Вы тоже можете стать героем проекта "Живые поэты". Для этого напишите его куратору Андрею Орловскому:

  • orlovsky.poetry@gmail.com
