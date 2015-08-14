Живые поэты: Петр Тищенко

Проект "Живые поэты" о тех, кто делает литературу будущего. Новые стихотворения молодых поэтов читайте на m24.ru по будням.

Город: Москва Возраст: 20 лет Любимые поэты: Владимир Бурич, Елена Гуро, Маяковский

что ты скажешь мне,

когда посмотришь не на внешность, а вовнутрь

полка, пространство, книга, разлука



что сказать мне, когда посмотрю я –

белый лист, кисть, пустота.



высокомерие – щит.

достоинство – меч.

один на один.

бесполезный момент.





Авторские орфография и пунктуация сохранены