13 ноября 2015, 20:06

Культура

Живые поэты: Ольга Сполохова

Проект "Живые поэты" о тех, кто делает литературу будущего. Новые стихотворения молодых поэтов читайте на m24.ru по будням.

  • Город: Москва
  • Возраст: 44 года
  • Любимые поэты: Волошин, Ахматова, Анненский

    • Амулеты

    ...разбросаны по разным городам,
    мы – клетки светового организма,
    в наш век эпикурейства и цинизма
    подобные взметнувшимся мостам
    к реальностям иного бытия,
    где правят заповедные скрижали
    и знания рождают не печали –
    но постиженье истинного "я"...
    рассеяны во множестве эпох,
    мы время превращаем в точку света –
    живой Земли живые амулеты,
    храним её тепло и каждый вздох.
    распахивая взгляды в небеса,
    читаем в них судьбы своей узоры –
    к Единому Началу коридоры,
    мы для кого-то просто адреса
    приютов, где и тихо, и светло,
    и сердцу можно дать желанный роздых,
    о вечности подумав... словно звёзды
    скатившись с поднебесья, на крыло
    встаём в который раз – чтоб круговерть
    земного воплощенья захватила...
    ...и в нашем единенье скрыта сила,
    держащая от века неба твердь.

    Авторские орфография и пунктуация сохранены

    Как поучаствовать в проекте

    Вы тоже можете стать героем проекта "Живые поэты". Для этого напишите его куратору Андрею Орловскому:

  • "ВКонтакте"
  • Facebook
  • orlovsky.poetry@gmail.com
    • Сюжет: Живые поэты
    литература проекты стихи живые поэты

