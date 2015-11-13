Живые поэты: Ольга Сполохова

Проект "Живые поэты" о тех, кто делает литературу будущего. Новые стихотворения молодых поэтов читайте на m24.ru по будням.
Амулеты
...разбросаны по разным городам,
мы – клетки светового организма,
в наш век эпикурейства и цинизма
подобные взметнувшимся мостам
к реальностям иного бытия,
где правят заповедные скрижали
и знания рождают не печали –
но постиженье истинного "я"...
рассеяны во множестве эпох,
мы время превращаем в точку света –
живой Земли живые амулеты,
храним её тепло и каждый вздох.
распахивая взгляды в небеса,
читаем в них судьбы своей узоры –
к Единому Началу коридоры,
мы для кого-то просто адреса
приютов, где и тихо, и светло,
и сердцу можно дать желанный роздых,
о вечности подумав... словно звёзды
скатившись с поднебесья, на крыло
встаём в который раз – чтоб круговерть
земного воплощенья захватила...
...и в нашем единенье скрыта сила,
держащая от века неба твердь.
Авторские орфография и пунктуация сохранены
Как поучаствовать в проекте
Вы тоже можете стать героем проекта "Живые поэты". Для этого напишите его куратору Андрею Орловскому: