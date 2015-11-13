Живые поэты: Ольга Сполохова

Проект "Живые поэты" о тех, кто делает литературу будущего. Новые стихотворения молодых поэтов читайте на m24.ru по будням.

Город: Москва Возраст: 44 года Любимые поэты: Волошин, Ахматова, Анненский

Амулеты

...разбросаны по разным городам,

мы – клетки светового организма,

в наш век эпикурейства и цинизма

подобные взметнувшимся мостам

к реальностям иного бытия,

где правят заповедные скрижали

и знания рождают не печали –

но постиженье истинного "я"...

рассеяны во множестве эпох,

мы время превращаем в точку света –

живой Земли живые амулеты,

храним её тепло и каждый вздох.

распахивая взгляды в небеса,

читаем в них судьбы своей узоры –

к Единому Началу коридоры,

мы для кого-то просто адреса

приютов, где и тихо, и светло,

и сердцу можно дать желанный роздых,

о вечности подумав... словно звёзды

скатившись с поднебесья, на крыло

встаём в который раз – чтоб круговерть

земного воплощенья захватила...

...и в нашем единенье скрыта сила,

держащая от века неба твердь.

Авторские орфография и пунктуация сохранены