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13 августа 2012, 13:55

Знаменитости запишут диск со стихотворением "Бородино"

литература Бородинская битва Подмосковье

ИТАР-ТАСС

К юбилею победы в Отечественной войне 1812 года министерство культуры Подмосковья готовит необычную акцию - выпуск аудиодиска. На нем будет представлена запись стихотворения Михаила Лермонтова "Бородино", исполненная известными людьми, связанными с Московской областью.

В проекте примут участие Виктор Сухоруков, Сергей Безруков, Сергей Крикалев, Федор Бондарчук, Владислав Третьяк, Сергей Волков, Анатолий Кузнецов, Николай Расторгуев и другие знаменитости. Каждый из них прочитает по фрагменту произведения Лермонтова.

Как сообщает интернет-портал Московской области, диск будет распространен в школах и библиотеках региона.

По мнению инициатора проекта - министра культуры Подмосковья Антона Губанкова, уникальный художественный продукт вызовет интерес у жителей области и напомнит о великом Бородинском сражении.

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