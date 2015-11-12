Живые поэты: Саша Селезнева

Проект "Живые поэты" о тех, кто делает литературу будущего. Новые стихотворения молодых поэтов читайте на m24.ru по будням.
А в Библии, если честно, не больше, чем в Кама-Сутре.
Да нет же, я верю в Бога, но Богом зову не то.
Мой солнечный, будь же вечным. Конечно меня осудят,
Конечно, меня угробят. Не будет вранья зато.
В смятеньи столичных оргий, в желтухе газетных рубрик
Становиться все труднее увидеть иконостас.
Вступай в мой сердечный орден на праве святых республик.
Твоими глазами, гений, я, кажется, создалась.
А я становлюсь все резче, слова мои – крепче, жестче.
Но правда должна быть острой, перченой. Иначе как?
На мне миллионы лезвий. Я – маленький слабый ежик,
Услышь меня. Я откроюсь, уснув на твоих руках.
Иконы покрыты пылью, и кубки, конечно то же,
Грешу как дурной Иуда. Покаялась и грешу.
Спаси же меня, любимый. И страстью своей по роже,
и Верой своей по воле: вот все, чего я прошу.
И если мне жизнь – экзамен, и сверху дают оценки,
То ты мне трояк меж ребер. Межреберный, блин, трояк.
Меня по кускам раздали, ты предан и обесценен:
Я – Лиличкой,
помоги мне,
люби меня,
мой Маяк.
Я падшая, но живая – в двадцатник к чертям устала,
Все чаще болит и ноет межреберный мой там-там.
Любовью, как хуком в челюсть, сними меня с пьядестала,
Заставь, захлебнувшись болью, нырять по твоим морям.
Не смей в них закинуть сети, не смей меня ограничить.
Я нужное здесь лекало. Эскиз твоего ребра.
И если ты так уверен, что Бог это точно личность, –
Я все тебе рассказала,
Мой вечно светящий Ра.
Авторские орфография и пунктуация сохранены
