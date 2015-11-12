Живые поэты: Саша Селезнева

Проект "Живые поэты" о тех, кто делает литературу будущего. Новые стихотворения молодых поэтов читайте на m24.ru по будням.

Город: Киев Возраст: 22 года Любимые поэты: Дмитрий Быков, Шарль с Патриков, Кот Басе

А в Библии, если честно, не больше, чем в Кама-Сутре.



Да нет же, я верю в Бога, но Богом зову не то.



Мой солнечный, будь же вечным. Конечно меня осудят,



Конечно, меня угробят. Не будет вранья зато.



В смятеньи столичных оргий, в желтухе газетных рубрик



Становиться все труднее увидеть иконостас.



Вступай в мой сердечный орден на праве святых республик.



Твоими глазами, гений, я, кажется, создалась.



А я становлюсь все резче, слова мои – крепче, жестче.



Но правда должна быть острой, перченой. Иначе как?



На мне миллионы лезвий. Я – маленький слабый ежик,



Услышь меня. Я откроюсь, уснув на твоих руках.



Иконы покрыты пылью, и кубки, конечно то же,



Грешу как дурной Иуда. Покаялась и грешу.



Спаси же меня, любимый. И страстью своей по роже,



и Верой своей по воле: вот все, чего я прошу.



И если мне жизнь – экзамен, и сверху дают оценки,



То ты мне трояк меж ребер. Межреберный, блин, трояк.



Меня по кускам раздали, ты предан и обесценен:



Я – Лиличкой,



помоги мне,



люби меня,



мой Маяк.



Я падшая, но живая – в двадцатник к чертям устала,



Все чаще болит и ноет межреберный мой там-там.



Любовью, как хуком в челюсть, сними меня с пьядестала,



Заставь, захлебнувшись болью, нырять по твоим морям.



Не смей в них закинуть сети, не смей меня ограничить.



Я нужное здесь лекало. Эскиз твоего ребра.



И если ты так уверен, что Бог это точно личность, –



Я все тебе рассказала,



Мой вечно светящий Ра.

Авторские орфография и пунктуация сохранены