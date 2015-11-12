Форма поиска по сайту

12 ноября 2015, 20:20

Культура

Живые поэты: Саша Селезнева

Проект "Живые поэты" о тех, кто делает литературу будущего. Новые стихотворения молодых поэтов читайте на m24.ru по будням.

  • Город: Киев
  • Возраст: 22 года
  • Любимые поэты: Дмитрий Быков, Шарль с Патриков, Кот Басе

    • А в Библии, если честно, не больше, чем в Кама-Сутре.

    Да нет же, я верю в Бога, но Богом зову не то.

    Мой солнечный, будь же вечным. Конечно меня осудят,

    Конечно, меня угробят. Не будет вранья зато.

    В смятеньи столичных оргий, в желтухе газетных рубрик

    Становиться все труднее увидеть иконостас.

    Вступай в мой сердечный орден на праве святых республик.

    Твоими глазами, гений, я, кажется, создалась.

    А я становлюсь все резче, слова мои – крепче, жестче.

    Но правда должна быть острой, перченой. Иначе как?

    На мне миллионы лезвий. Я – маленький слабый ежик,

    Услышь меня. Я откроюсь, уснув на твоих руках.

    Иконы покрыты пылью, и кубки, конечно то же,

    Грешу как дурной Иуда. Покаялась и грешу.

    Спаси же меня, любимый. И страстью своей по роже,

    и Верой своей по воле: вот все, чего я прошу.

    И если мне жизнь – экзамен, и сверху дают оценки,

    То ты мне трояк меж ребер. Межреберный, блин, трояк.

    Меня по кускам раздали, ты предан и обесценен:

    Я – Лиличкой,

    помоги мне,

    люби меня,

    мой Маяк.

    Я падшая, но живая – в двадцатник к чертям устала,

    Все чаще болит и ноет межреберный мой там-там.

    Любовью, как хуком в челюсть, сними меня с пьядестала,

    Заставь, захлебнувшись болью, нырять по твоим морям.

    Не смей в них закинуть сети, не смей меня ограничить.

    Я нужное здесь лекало. Эскиз твоего ребра.

    И если ты так уверен, что Бог это точно личность, –

    Я все тебе рассказала,

    Мой вечно светящий Ра.

    Авторские орфография и пунктуация сохранены

