Более трети россиян читают книги ежедневно – опрос

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Больше трети россиян каждый день читают книги. Как выяснили специалисты Фонда общественного мнения, 42 процента опрошенных отдают предпочтение художественной литературе, в основном российской. Зарубежных писателей читают всего 9 процентов.

Соучредитель проекта "Фаланстер" Борис Куприянов рассказал в эфире радиостанции "Москва FM", что в России всего 1,5 тысячи книжных магазинов и за последние несколько лет книги сильно подорожали.

"Вопрос – где они берут эти книги. В библиотеки ходит мало народу, меньше, чем в европейских и азиатских странах. Книжных магазинов в России всего 1,5 тысячи. Это в два раза больше, чем в одном Париже, где проживают 2,2 миллиона человека. Ситуация катастрофическая", – сказал Куприянов. –"Треть россиян – это примерно 50 миллионов. Они прочитывают книгу примерно за неделю. Это сильно превосходит все возможности российских библиотек и интернет-пиратов. При этом стоимость книг за три года выросла примерно в два раза".

Отметим, самым популярным жанром у россиян остается исторический роман и детектив. Около 20 процентов зачитываются любовными романами и фэнтези.

35 процентов читают ежедневно, 7 процентов открывают книгу раз в неделю. Еще более 20 процентов не читают никогда.



Напомним, в последние несколько лет в Москве появляется все больше возможностей для чтения. В феврале 2014 года на Ленинградском, Казанском и Курском вокзалах столицы появились стенды с книгами для буккроссинга в рамках проекта "Книги в дорогу". В столичных парках работает более 100 открытых читален, книги для которых привозят из городских библиотек. Чтобы почитать понравившуюся книгу, посетителям нужно оформить абонемент. В этих читальнях также доступны полки буккроссинга, с которых можно будет взять любую книгу и оставить взамен свою.

Ранее m24.ru сообщало, что в Москве планируют создать библиотеку для бездомных, в которой люди без определенного места жительства смогут читать книги и просвещаться.