Живые поэты: Михаил Милькис

Проект "Живые поэты" о тех, кто делает литературу будущего. Новые стихотворения молодых поэтов читайте на m24.ru по будням.

Город: Москва Возраст: 30 лет Любимые поэты: Хлебников, Мандельштам, Цветаева

Письмо к Югу



Оттого ли, что вновь замерзает вода на реке

Наши речи не связаны вместе. Гляди, на песке

Очертания лодочки палочкой – только плыви

На сыром сквозняке 38,9 в крови



Это вечер озноб ей накинул на плечи. Мосты

Подвесные дымят, сберегая себя от беды

И в почтовом мелькнёт неоплаченный вовремя свет

Словно кот-котофеич, в отсутствии верных примет



Против шерсти себя до последнего дня бережёт

Эта явь – о тебе, это камушек тёмный ожёг

Постоялых дворов, как распахнутых дев огоньки

Помоги мне уснуть.. Замерзает вода у реки



А под ней – цесаревич с венком повилик ледяных

Он в матросочке тонкой и ленточки вьются..на них

Нацарапал ключом это слово простое прочти

Ты его про себя, ты его забываешь почти



И к заутрене птиц, как по горлу седой перелёт

Лебединый оскал.. Там на кухне транслятор орёт

О Сирийских пустынях, охваченных белым огнём

Кто-то вышел за дверь, и остался за нею, в проём



Наблюдая за тем, как теряется след на межи

Узелок на запястье, на выдох его завяжи

Чтоб кочевье остылых в морозухе терпкой неслось

Твои мысли с моими делимы непоровну, врозь



Перешли этот день, на конвертике адрес другой

Это рвутся псари.. Это дышит усталый конвой

Нагоняя листочки, а в них – календарную дрожь

Завари в кипяточке ромашку и дуй пока пьёшь



Заметёт от берлоги без просыпу.. Тысячу дней

Наши речи не связаны вместе – так стало верней

И молчание длится от памяти чтобы сбылось

Всё стучит по окну тот единственно прошенный гость –



Там на полочке кажется было в остатке дано

Удержать на весу это время, по сути – одно

Никогда не настанет. Гадаешь на пепел свечи

Я иду по воде. Замерзает она. Не молчи.





Авторские орфография и пунктуация сохранены