Живые поэты: Михаил Милькис

Проект "Живые поэты" о тех, кто делает литературу будущего. Новые стихотворения молодых поэтов читайте на m24.ru по будням.
Письмо к Югу
Оттого ли, что вновь замерзает вода на реке
Наши речи не связаны вместе. Гляди, на песке
Очертания лодочки палочкой – только плыви
На сыром сквозняке 38,9 в крови
Это вечер озноб ей накинул на плечи. Мосты
Подвесные дымят, сберегая себя от беды
И в почтовом мелькнёт неоплаченный вовремя свет
Словно кот-котофеич, в отсутствии верных примет
Против шерсти себя до последнего дня бережёт
Эта явь – о тебе, это камушек тёмный ожёг
Постоялых дворов, как распахнутых дев огоньки
Помоги мне уснуть.. Замерзает вода у реки
А под ней – цесаревич с венком повилик ледяных
Он в матросочке тонкой и ленточки вьются..на них
Нацарапал ключом это слово простое прочти
Ты его про себя, ты его забываешь почти
И к заутрене птиц, как по горлу седой перелёт
Лебединый оскал.. Там на кухне транслятор орёт
О Сирийских пустынях, охваченных белым огнём
Кто-то вышел за дверь, и остался за нею, в проём
Наблюдая за тем, как теряется след на межи
Узелок на запястье, на выдох его завяжи
Чтоб кочевье остылых в морозухе терпкой неслось
Твои мысли с моими делимы непоровну, врозь
Перешли этот день, на конвертике адрес другой
Это рвутся псари.. Это дышит усталый конвой
Нагоняя листочки, а в них – календарную дрожь
Завари в кипяточке ромашку и дуй пока пьёшь
Заметёт от берлоги без просыпу.. Тысячу дней
Наши речи не связаны вместе – так стало верней
И молчание длится от памяти чтобы сбылось
Всё стучит по окну тот единственно прошенный гость –
Там на полочке кажется было в остатке дано
Удержать на весу это время, по сути – одно
Никогда не настанет. Гадаешь на пепел свечи
Я иду по воде. Замерзает она. Не молчи.
Авторские орфография и пунктуация сохранены
