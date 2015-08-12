Форма поиска по сайту

12 августа 2015, 19:09

Культура

Живые поэты: Михаил Милькис

Проект "Живые поэты" о тех, кто делает литературу будущего. Новые стихотворения молодых поэтов читайте на m24.ru по будням.

  • Город: Москва
  • Возраст: 30 лет
  • Любимые поэты: Хлебников, Мандельштам, Цветаева

    • Письмо к Югу

    Оттого ли, что вновь замерзает вода на реке
    Наши речи не связаны вместе. Гляди, на песке
    Очертания лодочки палочкой – только плыви
    На сыром сквозняке 38,9 в крови

    Это вечер озноб ей накинул на плечи. Мосты
    Подвесные дымят, сберегая себя от беды
    И в почтовом мелькнёт неоплаченный вовремя свет
    Словно кот-котофеич, в отсутствии верных примет

    Против шерсти себя до последнего дня бережёт
    Эта явь – о тебе, это камушек тёмный ожёг
    Постоялых дворов, как распахнутых дев огоньки
    Помоги мне уснуть.. Замерзает вода у реки

    А под ней – цесаревич с венком повилик ледяных
    Он в матросочке тонкой и ленточки вьются..на них
    Нацарапал ключом это слово простое прочти
    Ты его про себя, ты его забываешь почти

    И к заутрене птиц, как по горлу седой перелёт
    Лебединый оскал.. Там на кухне транслятор орёт
    О Сирийских пустынях, охваченных белым огнём
    Кто-то вышел за дверь, и остался за нею, в проём

    Наблюдая за тем, как теряется след на межи
    Узелок на запястье, на выдох его завяжи
    Чтоб кочевье остылых в морозухе терпкой неслось
    Твои мысли с моими делимы непоровну, врозь

    Перешли этот день, на конвертике адрес другой
    Это рвутся псари.. Это дышит усталый конвой
    Нагоняя листочки, а в них – календарную дрожь
    Завари в кипяточке ромашку и дуй пока пьёшь

    Заметёт от берлоги без просыпу.. Тысячу дней
    Наши речи не связаны вместе – так стало верней
    И молчание длится от памяти чтобы сбылось
    Всё стучит по окну тот единственно прошенный гость –

    Там на полочке кажется было в остатке дано
    Удержать на весу это время, по сути – одно
    Никогда не настанет. Гадаешь на пепел свечи
    Я иду по воде. Замерзает она. Не молчи.

    Авторские орфография и пунктуация сохранены

    Как поучаствовать в проекте

    Вы тоже можете стать героем проекта "Живые поэты". Для этого напишите его куратору Андрею Орловскому:

  "ВКонтакте"
  Facebook
  orlovsky.poetry@gmail.com
    • Сюжеты: Живые поэты , Год литературы на m24.ru
    литература проекты живые поэты читать

