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Литература

12 апреля 2016, 14:31

Российские книгоиздатели предлагают взрослым Донцову, а детям – Чуковского

литература рейтинги книги писатели новости культурного мира

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Директор Российской книжной палаты Елена Ногина назвала писателей, чьи произведения активнее всего издавались в ушедшем году. Перечень был озвучен на заседании секции Российского книжного союза во вторник, сообщает ТАСС. Топ-5 свидетельствует о том, что читателям в жизни остро не хватает саспенса – все эти авторы специализируются на детективном жанре:

  • Дарья Донцова;
  • Татьяна Устинова;
  • Татьяна Полякова;
  • Наталья Александрова;
  • Стивен Кинг.

Тройка лидеров среди детских авторов выглядит так:

  • Корней Чуковский;
  • Григорий Остер;
  • Владимир Степанов.
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Самыми большими тиражами вышли "Пятьдесят оттенков серого" Эрики Джеймс и первая часть сборника "Планеты Вода" Бориса Акунина. Для маленьких больше всего печатали Григория Остера – сказку-раскраску "Три богатыря и Шамаханская царица" и "Кошачий задачник".

Цифры по электронным изданиям Книжная палата пока не обработала. "Необходимо внести изменения в закон "Об обязательном экземпляре", чтобы у нас появилась возможность регистрировать и электронные экземпляры тоже", – цитирует агентство Елену Нагину. Зато известна издательская группа-рекордсмен – это безоговорочно "Эксмо".

Мир возвращается к бумажным книгам

Ранее редакция m24.ru с разрешения журналиста и культуролога Сергея Гурьева опубликовала несколько глав из его книги "История группы "Звуки Му", вышедшей в петербургском издательстве "Амфора". На сегодняшний день это наиболее полная биография, охватывающая самые важные этапы творческого пути Петра Мамонова, который готовится отметить свое 65-летие в четверг, 14 апреля. Почитать отрывки можно здесь.

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