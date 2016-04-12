Российские книгоиздатели предлагают взрослым Донцову, а детям – Чуковского

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Директор Российской книжной палаты Елена Ногина назвала писателей, чьи произведения активнее всего издавались в ушедшем году. Перечень был озвучен на заседании секции Российского книжного союза во вторник, сообщает ТАСС. Топ-5 свидетельствует о том, что читателям в жизни остро не хватает саспенса – все эти авторы специализируются на детективном жанре:
- Дарья Донцова;
- Татьяна Устинова;
- Татьяна Полякова;
- Наталья Александрова;
- Стивен Кинг.
Тройка лидеров среди детских авторов выглядит так:
- Корней Чуковский;
- Григорий Остер;
- Владимир Степанов.
Самыми большими тиражами вышли "Пятьдесят оттенков серого" Эрики Джеймс и первая часть сборника "Планеты Вода" Бориса Акунина. Для маленьких больше всего печатали Григория Остера – сказку-раскраску "Три богатыря и Шамаханская царица" и "Кошачий задачник".
Цифры по электронным изданиям Книжная палата пока не обработала. "Необходимо внести изменения в закон "Об обязательном экземпляре", чтобы у нас появилась возможность регистрировать и электронные экземпляры тоже", – цитирует агентство Елену Нагину. Зато известна издательская группа-рекордсмен – это безоговорочно "Эксмо".