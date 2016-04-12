Российские книгоиздатели предлагают взрослым Донцову, а детям – Чуковского

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Директор Российской книжной палаты Елена Ногина назвала писателей, чьи произведения активнее всего издавались в ушедшем году. Перечень был озвучен на заседании секции Российского книжного союза во вторник, сообщает ТАСС. Топ-5 свидетельствует о том, что читателям в жизни остро не хватает саспенса – все эти авторы специализируются на детективном жанре:

Дарья Донцова;

Татьяна Устинова;

Татьяна Полякова;

Наталья Александрова;

Стивен Кинг.

Корней Чуковский;

Григорий Остер;

Владимир Степанов.

[URLEXTERNAL=http://]Как издать книгу за свой счет[/URLEXTERNAL]

Тройка лидеров среди детских авторов выглядит так:



Самыми большими тиражами вышли "Пятьдесят оттенков серого" Эрики Джеймс и первая часть сборника "Планеты Вода" Бориса Акунина. Для маленьких больше всего печатали Григория Остера – сказку-раскраску "Три богатыря и Шамаханская царица" и "Кошачий задачник".

Цифры по электронным изданиям Книжная палата пока не обработала. "Необходимо внести изменения в закон "Об обязательном экземпляре", чтобы у нас появилась возможность регистрировать и электронные экземпляры тоже", – цитирует агентство Елену Нагину. Зато известна издательская группа-рекордсмен – это безоговорочно "Эксмо".