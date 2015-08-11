Форма поиска по сайту

11 августа 2015, 20:20

Культура

Живые поэты: Евгений Хохолков

Проект "Живые поэты" о тех, кто делает литературу будущего. Новые стихотворения молодых поэтов читайте на m24.ru по будням.

  • Город: Екатеринбург
  • Возраст: 27 лет
  • Любимые поэты: Есенин, Рождественский, Рыжий

    • Мой брат поэт, а друг художник,
    Картины слов, стихи картин.
    Мой брат уже сценарий прожил,
    Остался друг теперь один.

    Я раньше был вдвойне богатым,
    Хранить богатство не умел.
    Я друга называю братом,
    А брата другом не успел.

    Авторские орфография и пунктуация сохранены

    Как поучаствовать в проекте

    Вы тоже можете стать героем проекта "Живые поэты". Для этого напишите его куратору Андрею Орловскому:

  • "ВКонтакте"
  • Facebook
  • orlovsky.poetry@gmail.com
