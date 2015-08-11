Живые поэты: Евгений Хохолков

Проект "Живые поэты" о тех, кто делает литературу будущего. Новые стихотворения молодых поэтов читайте на m24.ru по будням.

Город: Екатеринбург Возраст: 27 лет Любимые поэты: Есенин, Рождественский, Рыжий

Мой брат поэт, а друг художник,

Картины слов, стихи картин.

Мой брат уже сценарий прожил,

Остался друг теперь один.



Я раньше был вдвойне богатым,

Хранить богатство не умел.

Я друга называю братом,

А брата другом не успел.

Авторские орфография и пунктуация сохранены