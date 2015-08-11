Живые поэты: Евгений Хохолков

Проект "Живые поэты" о тех, кто делает литературу будущего. Новые стихотворения молодых поэтов читайте на m24.ru по будням.
Мой брат поэт, а друг художник,
Картины слов, стихи картин.
Мой брат уже сценарий прожил,
Остался друг теперь один.
Я раньше был вдвойне богатым,
Хранить богатство не умел.
Я друга называю братом,
А брата другом не успел.
Авторские орфография и пунктуация сохранены
Как поучаствовать в проекте
Вы тоже можете стать героем проекта "Живые поэты". Для этого напишите его куратору Андрею Орловскому: