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11 апреля 2017, 08:13

Культура

Живые поэты: Deacon

Проект "Живые поэты" о тех, кто делает литературу будущего. Новые стихотворения современных поэтов читайте на m24.ru.

  • Город: Рига
  • Возраст: 28 лет
  • Любимые поэты: Бродский, Лермонтов, Джио Россо

    • Послушай, если начать с начала, никто не знает, с чего начать. Сменить кроссовки на самом старте? А, может, сразу – отца и мать? Найти район, где спокойно спится – никто не бьет во дворе фонарь? Оставить школу с клеймом изгоя, уйдя в другую, где ты – главарь? Закончить ВУЗ? Или, к черту, бросить? А, может, проще – купить диплом? Пять дней в неделю сидеть в конторе и ждать зарплату: "Пришло? Пришло?" А, может, делом своим заняться? Рискнуть по полной: как есть, так есть? Отметить в небе какой-то лучик, схватить стремянку и, молча, лезть?

    Послушай, если начать с начала, никто не знает, с чего начать. Тебе не скажут: Отсюда надо! Вернись-ка этак годков на пять, исправь вот здесь, поверни направо, пришей заплатку, закрой свой рот...

    Оставь вчерашнее там, в начале, а здесь, сегодня, смотри вперед.

    Пихать в рюкзак кирпичи ошибок? Ты это можешь – кирпич в руке. Однако быстро бежит не сильный, а тот, кто движется налегке. Жалеть о чем-то уже нет смысла – дешевле прошлого только смерть. Отсчет пошел с этой самой строчки. Не бойся. Действуй. Меняйся. Верь.

    Авторские орфография и пунктуация сохранены

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    Вы тоже можете стать героем проекта "Живые поэты". Для этого пришлите подборку из пяти стихотворений на почту: poets.living@gmail.com.

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    Сюжет: Живые поэты
    литература культура стихотворения живые поэты

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