11 марта 2014, 11:43

Культура

Писатель Джордж Сандерс стал победителем премии The Folio Prize

Победителем премии The Folio Prize стал английский писатель Джордж Сандерс. Всего в шорт-лист премии вошли семь авторов коротких рассказов, эссе, новелл и книг для детей. В своих коротких рассказах Сандерс говорит о человеческом опыте и исследует личности, которые потеряли себя в лабиринте проблем.

Джордж Сандерс. Фото: georgesaundersbooks.com

Денежная премия Folio Prize – 40 тысяч фунтов стерлингов. На нее может претендовать англоязычная беллетристика со всего мира, изданная в Великобритании в течение года.

Всего члены жюри отбирают победителя из 80 книг. На премию номинируются первые 60 книг, из которых в дальнейшем отбирают 20 лучших. Это первая крупная английская книжная премия, в которой могут принять участие писатели со всего мира.

литература литературные премии The Folio Prize Джордж Сандерс

