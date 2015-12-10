Живые поэты: Александра Субботина

Проект "Живые поэты" о тех, кто делает литературу будущего. Новые стихотворения современных поэтов читайте на m24.ru по будням.
Так бумага бледна, так ее пробивает дрожь,
И луна в испуге глядит из-за тучи вниз.
Протекала бы крыша - поставила б я ведро,
Что же делать, скажи, когда протекает жизнь?
Протекает жизнь, и листочки календаря
Ежедневно множат хлипкий бумажный флот,
А погибель его стоически отдалять
Бесконечно нельзя.
Я пыталась.
Увы.
И вот
Утекают минуты, вот смыло волнами час.
Я который восход проморгала уже впотьмах?
Как могла протечку так долго не замечать?
Я ловлю свои мысли, чтобы ответ поймать,
Но они улетают: со мной не хотят тонуть.
Как спасательный круг, мне бы бросили свыше миг!
Отмахнувшись ветром, сверху кричат: "Да, ну!
Выплывай сама!" И сердце тоска щемит.
Захлебнувшись секундой, вынырну с парой строк,
Устремлю свой взор к розовеющим небесам.
А когда заря обожжет, полыхнув, восток,
Я примусь за дело, ни строчки не написав.
Авторские орфография и пунктуация сохранены
