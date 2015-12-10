Живые поэты: Александра Субботина

Проект "Живые поэты" о тех, кто делает литературу будущего. Новые стихотворения современных поэтов читайте на m24.ru по будням.

Город: Тверь Возраст: 22 года Любимые поэты: Иосиф Бродский, Леонид Филатов, Тим Скоренко

Так бумага бледна, так ее пробивает дрожь,

И луна в испуге глядит из-за тучи вниз.

Протекала бы крыша - поставила б я ведро,

Что же делать, скажи, когда протекает жизнь?

Протекает жизнь, и листочки календаря

Ежедневно множат хлипкий бумажный флот,

А погибель его стоически отдалять

Бесконечно нельзя.

Я пыталась.

Увы.

И вот

Утекают минуты, вот смыло волнами час.

Я который восход проморгала уже впотьмах?

Как могла протечку так долго не замечать?

Я ловлю свои мысли, чтобы ответ поймать,

Но они улетают: со мной не хотят тонуть.

Как спасательный круг, мне бы бросили свыше миг!

Отмахнувшись ветром, сверху кричат: "Да, ну!

Выплывай сама!" И сердце тоска щемит.



Захлебнувшись секундой, вынырну с парой строк,

Устремлю свой взор к розовеющим небесам.

А когда заря обожжет, полыхнув, восток,

Я примусь за дело, ни строчки не написав.

Авторские орфография и пунктуация сохранены