10 декабря 2015, 20:02

Живые поэты: Александра Субботина

Проект "Живые поэты" о тех, кто делает литературу будущего. Новые стихотворения современных поэтов читайте на m24.ru по будням.

  • Город: Тверь
  • Возраст: 22 года
  • Любимые поэты: Иосиф Бродский, Леонид Филатов, Тим Скоренко

    • Так бумага бледна, так ее пробивает дрожь,
    И луна в испуге глядит из-за тучи вниз.
    Протекала бы крыша - поставила б я ведро,
    Что же делать, скажи, когда протекает жизнь?

    Протекает жизнь, и листочки календаря
    Ежедневно множат хлипкий бумажный флот,
    А погибель его стоически отдалять
    Бесконечно нельзя.
    Я пыталась.
    Увы.
    И вот

    Утекают минуты, вот смыло волнами час.
    Я который восход проморгала уже впотьмах?
    Как могла протечку так долго не замечать?
    Я ловлю свои мысли, чтобы ответ поймать,

    Но они улетают: со мной не хотят тонуть.
    Как спасательный круг, мне бы бросили свыше миг!
    Отмахнувшись ветром, сверху кричат: "Да, ну!
    Выплывай сама!" И сердце тоска щемит.

    Захлебнувшись секундой, вынырну с парой строк,
    Устремлю свой взор к розовеющим небесам.
    А когда заря обожжет, полыхнув, восток,
    Я примусь за дело, ни строчки не написав.

    Авторские орфография и пунктуация сохранены

    Как поучаствовать в проекте

    Вы тоже можете стать героем проекта "Живые поэты". Для этого напишите его куратору Андрею Орловскому:

  • "ВКонтакте"
  • Facebook
  • orlovsky.poetry@gmail.com
