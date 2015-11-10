Живые поэты: Антон Васецкий

Проект "Живые поэты" о тех, кто делает литературу будущего. Новые стихотворения молодых поэтов читайте на m24.ru по будням.

Город: Москва Возраст: 32 года Любимые поэты: Александр Еременко, Бахыт Кенжеев, Сергей Гандлевский

Это и есть момент, когда слова образуют строчки,



а все скважины мира, проглатывая ключи,



предлагают на выбор: либо проследуй к точке



невозвращения, либо прикинься ветошью и молчи.



Снег десантируется на здания и дороги.



Утки упорно отстаивают застывший пруд.



Девушка с нижней полки бледные прячет ноги,



переживая, что вряд ли ее поймут.



Каждый узор пролегает так близко, что можно пальцем



определить неровности полотна.



Поезд слетает с рельсов, не доходя до станции,



и замирает дерево у окна.



И замирают турбины, вагоны, насыпи и откосы,



слипшийся гравий и черный, как небо, грунт



в остекленевшем воздухе, где прокручиваются колеса



и доставляют читателя вслед за автором в нужный пункт.

Авторские орфография и пунктуация сохранены