10 ноября 2015, 20:05

Культура

Живые поэты: Антон Васецкий

Проект "Живые поэты" о тех, кто делает литературу будущего. Новые стихотворения молодых поэтов читайте на m24.ru по будням.

  • Город: Москва
  • Возраст: 32 года
  • Любимые поэты: Александр Еременко, Бахыт Кенжеев, Сергей Гандлевский

    • Это и есть момент, когда слова образуют строчки,

    а все скважины мира, проглатывая ключи,

    предлагают на выбор: либо проследуй к точке

    невозвращения, либо прикинься ветошью и молчи.

    Снег десантируется на здания и дороги.

    Утки упорно отстаивают застывший пруд.

    Девушка с нижней полки бледные прячет ноги,

    переживая, что вряд ли ее поймут.

    Каждый узор пролегает так близко, что можно пальцем

    определить неровности полотна.

    Поезд слетает с рельсов, не доходя до станции,

    и замирает дерево у окна.

    И замирают турбины, вагоны, насыпи и откосы,

    слипшийся гравий и черный, как небо, грунт

    в остекленевшем воздухе, где прокручиваются колеса

    и доставляют читателя вслед за автором в нужный пункт.

    Авторские орфография и пунктуация сохранены

    Как поучаствовать в проекте

    Вы тоже можете стать героем проекта "Живые поэты". Для этого напишите его куратору Андрею Орловскому:

  • "ВКонтакте"
  • Facebook
  • orlovsky.poetry@gmail.com
