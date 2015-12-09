Живые поэты: Мирослава Бессонова

Проект "Живые поэты" о тех, кто делает литературу будущего. Новые стихотворения современных поэтов читайте на m24.ru по будням.

Город: Уфа Возраст: 20 лет Любимые поэты: Борис Слуцкий, Сергей Гандлевский, Галина Илюхина

и мы протягивали ноги,

да в той глуши,

где расходились, как дороги,

мосты и швы.

и мы тонули среди мнений,

что тычут в бок,

про то, что "ты обыкновенен

и одинок".

и ждали долго на перроне

мы поезда,

с надеждой в то, что нас от горя



спасёт езда.

и мы стояли на причале,

где шум и гам,

когда внезапно начинали

стрелять по нам.

и замолкали мы на годы,

а кровь текла,

и дождь стучал от непогоды,

в проём окна...

но в этот тихий тёмный вечер

позволь посметь

сказать, что жажда жизни лечит

любую смерть.

Авторские орфография и пунктуация сохранены