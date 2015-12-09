Форма поиска по сайту

09 декабря 2015, 20:27

Культура

Живые поэты: Мирослава Бессонова

Проект "Живые поэты" о тех, кто делает литературу будущего. Новые стихотворения современных поэтов читайте на m24.ru по будням.

  • Город: Уфа
  • Возраст: 20 лет
  • Любимые поэты: Борис Слуцкий, Сергей Гандлевский, Галина Илюхина

    • и мы протягивали ноги,
    да в той глуши,
    где расходились, как дороги,
    мосты и швы.
    и мы тонули среди мнений,
    что тычут в бок,
    про то, что "ты обыкновенен
    и одинок".
    и ждали долго на перроне
    мы поезда,
    с надеждой в то, что нас от горя

    спасёт езда.
    и мы стояли на причале,
    где шум и гам,
    когда внезапно начинали
    стрелять по нам.
    и замолкали мы на годы,
    а кровь текла,
    и дождь стучал от непогоды,
    в проём окна...

    но в этот тихий тёмный вечер
    позволь посметь
    сказать, что жажда жизни лечит
    любую смерть.

    Авторские орфография и пунктуация сохранены

    Как поучаствовать в проекте

    Вы тоже можете стать героем проекта "Живые поэты". Для этого напишите его куратору Андрею Орловскому:

  • "ВКонтакте"
  • Facebook
  • orlovsky.poetry@gmail.com
    • Сюжет: Живые поэты
    литература проекты стихи живые поэты обо всем

