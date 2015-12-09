Живые поэты: Мирослава Бессонова

Проект "Живые поэты" о тех, кто делает литературу будущего. Новые стихотворения современных поэтов читайте на m24.ru по будням.
и мы протягивали ноги,
да в той глуши,
где расходились, как дороги,
мосты и швы.
и мы тонули среди мнений,
что тычут в бок,
про то, что "ты обыкновенен
и одинок".
и ждали долго на перроне
мы поезда,
с надеждой в то, что нас от горя
спасёт езда.
и мы стояли на причале,
где шум и гам,
когда внезапно начинали
стрелять по нам.
и замолкали мы на годы,
а кровь текла,
и дождь стучал от непогоды,
в проём окна...
но в этот тихий тёмный вечер
позволь посметь
сказать, что жажда жизни лечит
любую смерть.
Авторские орфография и пунктуация сохранены
