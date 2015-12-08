Форма поиска по сайту

Новости

Новости

08 декабря 2015, 19:09

Культура

Живые поэты: Михаил Федотовский

Проект "Живые поэты" о тех, кто делает литературу будущего. Новые стихотворения современных поэтов читайте на m24.ru по будням.

  • Город: Вологда
  • Возраст: 25 лет
  • Любимые поэты: Сергеев, Бродский, Маяковский

    • Элли, можешь забыть навсегда Канзас.
    Расскажи Дровосеку что сердце уже ни к чему.
    Страшила свой новый мозг, как и старый, продаст,
    Потому что он, в принципе, не был нужен ему.
    Лев храбрым не станет, пока ему ближе страх,
    Да и весь ваш поход бесполезен. оставь. забудь.
    И, какой бы торнадо не нёс на своих ветрах,
    Ты изменишься так, что назад тебя не вернуть.
    Ты будешь кричать, будто где-то страна Оз,
    Будто там чудеса повсюду, на всех есть,
    Будто там не дорога, а жёлтый кирпичный мост,
    Только, Элли, ты больше не там, ты уже здесь.
    Ты не сможешь вернуться туда, это просто сон,
    И сколько снотворного ночью теперь не пей,
    Голоса внутри и снаружи твердят в унисон:
    Это все потому, что ты стала ещё взрослей.

    Авторские орфография и пунктуация сохранены

    Как поучаствовать в проекте

    Вы тоже можете стать героем проекта "Живые поэты". Для этого напишите его куратору Андрею Орловскому:

  • "ВКонтакте"
  • Facebook
  • orlovsky.poetry@gmail.com
    • Сюжет: Живые поэты
    литература проекты стихи живые поэты

