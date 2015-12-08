Живые поэты: Михаил Федотовский

Проект "Живые поэты" о тех, кто делает литературу будущего. Новые стихотворения современных поэтов читайте на m24.ru по будням.
Элли, можешь забыть навсегда Канзас.
Расскажи Дровосеку что сердце уже ни к чему.
Страшила свой новый мозг, как и старый, продаст,
Потому что он, в принципе, не был нужен ему.
Лев храбрым не станет, пока ему ближе страх,
Да и весь ваш поход бесполезен. оставь. забудь.
И, какой бы торнадо не нёс на своих ветрах,
Ты изменишься так, что назад тебя не вернуть.
Ты будешь кричать, будто где-то страна Оз,
Будто там чудеса повсюду, на всех есть,
Будто там не дорога, а жёлтый кирпичный мост,
Только, Элли, ты больше не там, ты уже здесь.
Ты не сможешь вернуться туда, это просто сон,
И сколько снотворного ночью теперь не пей,
Голоса внутри и снаружи твердят в унисон:
Это все потому, что ты стала ещё взрослей.
Авторские орфография и пунктуация сохранены
