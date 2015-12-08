Живые поэты: Михаил Федотовский

Проект "Живые поэты" о тех, кто делает литературу будущего. Новые стихотворения современных поэтов читайте на m24.ru по будням.

Город: Вологда Возраст: 25 лет Любимые поэты: Сергеев, Бродский, Маяковский

Элли, можешь забыть навсегда Канзас.

Расскажи Дровосеку что сердце уже ни к чему.

Страшила свой новый мозг, как и старый, продаст,

Потому что он, в принципе, не был нужен ему.

Лев храбрым не станет, пока ему ближе страх,

Да и весь ваш поход бесполезен. оставь. забудь.

И, какой бы торнадо не нёс на своих ветрах,

Ты изменишься так, что назад тебя не вернуть.

Ты будешь кричать, будто где-то страна Оз,

Будто там чудеса повсюду, на всех есть,

Будто там не дорога, а жёлтый кирпичный мост,

Только, Элли, ты больше не там, ты уже здесь.

Ты не сможешь вернуться туда, это просто сон,

И сколько снотворного ночью теперь не пей,

Голоса внутри и снаружи твердят в унисон:

Это все потому, что ты стала ещё взрослей.

Авторские орфография и пунктуация сохранены