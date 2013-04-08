Расписание столичных лекций: 8 – 12 апреля

Фото: ИТАР-ТАСС

Понедельник, 8 апреля

Лекция под названием "История журналов мод" посвящена наиболее значимым западным глянцевым изданиям о моде XX века. Собравшимся расскажут о корпорациях Conde Nast и Hearst Corporation, зарождении Harper’s Bazaar и Vogue, а также истории создания Cosmopolitan.

Начало: 19.00. Необходима регистрация.

Адрес: Высшая школа стилистики, улица Верхняя Радищевская, 16-18

Цикл лекций о причинах психосоматических заболеваний, состоящий из трех занятий, позволит научиться правильно различать и вовремя реагировать на симптомы недугов. На мероприятии вам расскажут о роли психосоматики и правильном отношении к собственному здоровью.

Начало: 19.30. Стоимость – 800 рублей. Необходима запись по телефону +7 (916) 307-47-68.

Адрес: Центр системного развития человека, улица Долгоруковская, 34, строение 2.

Вторник, 9 апреля

"Архитектура московского авангарда" – лекция с таким названием пройдет в Лекционном зале ЦС "ВООПиК". На рубеже создания нового государства в стране зарождался отличительный архитектурный стиль. Одним из известных течений столичного авангарда стал конструктивизм. На улицах один за другим возникали эффектные здания клубов и жилых комплексов.

Начало: 19.00. Вход бесплатный, необходима запись по телефону +7 (926) 914-00-23 или по почте massculture2013@gmail.com.

Адрес: Гагаринский переулок, 4/2.

Что такое визуальные тренды, и почему их эволюция тесно связана с развитием технологий, новых медиа и изменением социально-культурной среды. Об этом вы узнаете на лекции, которая пройдет в рамках фестиваля кино о театре-клубе "Мастерская". В этот же день состоится трансляция лучших работ "Креативное видео". В течение мастер-класса посетителям расскажут о 10 основных трендах: синестезии, метафорической реальности, театрализации, нелинейном времени, dark ambient, digital from analog, low-fi, видеотипографике, смешивании жанров и визуальной атаке.

Что касается видеопоказов, то зрителям представят примеры из международной практики и работы студентов Академии коммуникаций Wordshop.

Начало: 20.00. Вход бесплатный.

Адрес: театр-клуб "Мастерская", Театральный проезд 3, строение 3.

Среда, 10 апреля

Что связывает понятия "коммуна" и "коммуналка", как советская власть использовала жилище в качестве инструмента социального контроля, и почему коммунальный быт формировал "советского человека"? Ответы на эти вопросы вы найдете, посетив лекцию "От коммун к коммуналкам".

Начало: 16.00. Вход бесплатный.

Адрес: Еврейский музей и центр толерантности, улица Образцова, 11, 1А.

О влиянии транспортных проблем на дорожную ситуацию в будущем расскажут в рамках лекции "Транспортный коллапс и философия решений". Лектор попытается выявить причины дорожных катаклизм и обсудит с собравшимися возможные пути решения проблемы.

Начало: 19.30. Стоимость участия – 200 рублей.

Адрес: Культурный центр "ЗИЛ", улица Восточная, 4, корпус 1.

Четверг, 11 апреля

Написать гениальный сценарий мало. Его еще нужно выгодно продать. Участники лекции "Технологии продвижения сценария" узнают о технических деталях коммерческого процесса, о сотрудничестве с агентами, пиаре и рекламной составляющей, стоимости авторских прав, а также о видах заключаемых договоров.

Начало: 19.00. Необходима регистрация.

Адрес: Российский государственный гуманитарный университет, улица Чаянова, 15.

Темой следующей лекции станут "Колымские рассказы" писателя Варлама Шаламова. В работе автор, который провел 13 лет жизни на Колыме, отразил жизни заключенных ГУЛага.

Лектор обсудит с собравшимися культурное значение произведения, а также раскроет литературные образы вора-джентльмена и щеголя-стукача.

Начало: 18.00. Необходима регистрация по телефону +7 (917) 571-11-48 или электронной почте lbc.mail@yandex.ru.

Адрес: Главное здание НИУ ВШЭ, улица Мясницкая, 20.

Пятница, 12 апреля

Лекция "ВСХВ – ВДНХ – ВВЦ: чудеса и причуды архитектуры". Бывшая Всесоюзная сельскохозяйственная выставка долгие годы создавала образ счастливой изобильной страны. В 1956-м ВСХВ переименовали в Выставку достижений народного хозяйства. Посещение выставки еще 10-15 лет назад становилось обязательной частью программы культурного досуга в столице. Однако не все достопримечательности этого объекта удалось сделать массовым достоянием. На территории выставки скрыто немало интересных и знаковых построек 60-х годов.

Начало: 19.00. Вход бесплатный.

Адрес: Центральный дом архитектора, Гранатный переулок, 7, строение1.

Если вам интересна фотография, обязательно посетите открытый урок по курсу "Основы цифровой фотографии". Здесь участникам нулевого и начального уровня подготовки объяснят азы творческого процесса и особенности фотосъемки.

Начало: 19.30. Запись по телефонам +7 (495) 628-77-40 и +7 (903) 556-77-66.

Адрес: Фотошкола и фотостудия Profotik, Большой Спасоглинищевский переулок, 6/1.