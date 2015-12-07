Живые поэты: Венеамин Борисов

Проект "Живые поэты" о тех, кто делает литературу будущего. Новые стихотворения современных поэтов читайте на m24.ru по будням.

Город: Москва Возраст: 25 лет Любимые поэты: Евтушенко, Бродский, Быков

Она брызнет "Шанель" на свою фланель.

Уберет постель и закроет дверь.

И вдохнув Москву, по проспекту вниз

Мимо сонных лиц, без шенгенских виз.

Через жизнь насквозь, на сквозняк проблем.

Потерялась ось в карнавале тем.

Она брызнет "Шанель" на свою фланель.

И покинет отель, не допив коктейль.

И вдохнув Москву, по проспекту вниз

из отеля

с названием "Моя жизнь".





Авторские орфография и пунктуация сохранены