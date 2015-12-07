Живые поэты: Венеамин Борисов

Проект "Живые поэты" о тех, кто делает литературу будущего. Новые стихотворения современных поэтов читайте на m24.ru по будням.
Она брызнет "Шанель" на свою фланель.
Уберет постель и закроет дверь.
И вдохнув Москву, по проспекту вниз
Мимо сонных лиц, без шенгенских виз.
Через жизнь насквозь, на сквозняк проблем.
Потерялась ось в карнавале тем.
Она брызнет "Шанель" на свою фланель.
И покинет отель, не допив коктейль.
И вдохнув Москву, по проспекту вниз
из отеля
с названием "Моя жизнь".
Авторские орфография и пунктуация сохранены
