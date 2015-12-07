Форма поиска по сайту

07 декабря 2015, 20:27

Живые поэты: Венеамин Борисов

Проект "Живые поэты" о тех, кто делает литературу будущего. Новые стихотворения современных поэтов читайте на m24.ru по будням.

  • Город: Москва
  • Возраст: 25 лет
  • Любимые поэты: Евтушенко, Бродский, Быков

    • Она брызнет "Шанель" на свою фланель.
    Уберет постель и закроет дверь.
    И вдохнув Москву, по проспекту вниз
    Мимо сонных лиц, без шенгенских виз.
    Через жизнь насквозь, на сквозняк проблем.
    Потерялась ось в карнавале тем.
    Она брызнет "Шанель" на свою фланель.
    И покинет отель, не допив коктейль.
    И вдохнув Москву, по проспекту вниз
    из отеля
    с названием "Моя жизнь".

    Авторские орфография и пунктуация сохранены

    Как поучаствовать в проекте

    Вы тоже можете стать героем проекта "Живые поэты". Для этого напишите его куратору Андрею Орловскому:

