Живые поэты: Эд Брянцев

Проект "Живые поэты" о тех, кто делает литературу будущего. Новые стихотворения молодых поэтов читайте на m24.ru по будням.
это посвящается
моей дохлой
совести,
и по совести:
я не знал,
что могу
быть таким
бессовестным,
бессловесным
иродом, ставший
выродком,
а вы родом
откуда?
где это?
в пространстве
потерянном, времени,
в гоноре,голоде,
в городе
на Неве.
на заре
в кандалах,
когда все
по домам,
я на страх
и на риск,
строю свой
обелиск:
шик и блеск,
ну а следом
и Стикс.
и потом
со скалы,
камнем,да
птицей,вниз;
не разбиться.
Авторские орфография и пунктуация сохранены
