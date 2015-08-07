Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 августа 2015, 20:07

Культура

Живые поэты: Эд Брянцев

Проект "Живые поэты" о тех, кто делает литературу будущего. Новые стихотворения молодых поэтов читайте на m24.ru по будням.

  • Город: Архангельск
  • Возраст: 19 лет
  • Любимые поэты: Чарльз Буковски, Лёха Никонов, Иосиф Бродский

    • это посвящается
    моей дохлой
    совести,
    и по совести:
    я не знал,
    что могу
    быть таким
    бессовестным,
    бессловесным
    иродом, ставший
    выродком,
    а вы родом
    откуда?
    где это?
    в пространстве
    потерянном, времени,
    в гоноре,голоде,
    в городе
    на Неве.
    на заре
    в кандалах,
    когда все
    по домам,
    я на страх
    и на риск,
    строю свой
    обелиск:
    шик и блеск,
    ну а следом
    и Стикс.
    и потом
    со скалы,
    камнем,да
    птицей,вниз;
    не разбиться.

    Авторские орфография и пунктуация сохранены

    Как поучаствовать в проекте

    Вы тоже можете стать героем проекта "Живые поэты". Для этого напишите его куратору Андрею Орловскому:

  • "ВКонтакте"
  • Facebook
  • orlovsky.poetry@gmail.com
    • Сюжеты: Живые поэты , Год литературы на m24.ru
    литература проекты живые поэты читать

    Главное

    АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

    OK
    закрыть
    Обратная связь
    Форма обратной связи
    Прикрепить файл

    Отправить

    закрыть
    Яндекс.Метрика