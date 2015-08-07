Живые поэты: Эд Брянцев

Проект "Живые поэты" о тех, кто делает литературу будущего. Новые стихотворения молодых поэтов читайте на m24.ru по будням.

Город: Архангельск Возраст: 19 лет Любимые поэты: Чарльз Буковски, Лёха Никонов, Иосиф Бродский

это посвящается

моей дохлой

совести,

и по совести:

я не знал,

что могу

быть таким

бессовестным,

бессловесным

иродом, ставший

выродком,

а вы родом

откуда?

где это?

в пространстве

потерянном, времени,

в гоноре,голоде,

в городе

на Неве.

на заре

в кандалах,

когда все

по домам,

я на страх

и на риск,

строю свой

обелиск:

шик и блеск,

ну а следом

и Стикс.

и потом

со скалы,

камнем,да

птицей,вниз;

не разбиться.





Авторские орфография и пунктуация сохранены