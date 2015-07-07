Новая книга: "Любовь среди рыб", Рене Фройнд

О Рене Фройнде сложно найти информацию в интернете и литературных справочниках – этого писателя в России пока что не знают. Скажем лишь, что в родной Германии Фройнда уважают и почитают, романы издаются хорошими тиражами, и пишет он много.

Роман "Любовь среди рыб" – это история поэта, погрузившегося в молчание. Пребывая в постоянном пьянстве, Альфред Фирнайс перестает писать и превращается в настоящего городского отшельника. До него невозможно дозвониться, он не отвечает на смс и не контактирует с внешним миром.

Однако именно Фирнайс является последней надеждой издателя Сюзанны Бекман. За счет публикации его стихов ее издательство может держаться на плаву – книги Фирнайса быстро распродаются и активно обсуждаются. Но каждый звонок Сюзанны заканчивается разговором с автоответчиком. В итоге она находит путь к Альфреду и уговаривает его отправиться в Альпы.

В горах Альфред знакомится с молодым биологом Марой. Девушка приехала в Альпы писать докторскую диссертацию о блеснах для ловли рыб. Но вместо этого рассказывает о биологии и этологии поэту Фирнайсу, который с интересом окунается во все детали науки. С этого момента "Любовь среди рыб" теряет депрессивный оттенок и превращается в историю любви, которая найдет интересную развязку уже в Берлине.

М.: Эксмо