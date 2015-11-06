Живые поэты: Оля Корнейчик

Проект "Живые поэты" о тех, кто делает литературу будущего. Новые стихотворения молодых поэтов читайте на m24.ru по будням.

Город: Минск Возраст: 30 лет Любимые поэты: Орловский, Птицами, Бродский

Настоящее не нужно лепить из глины,

истинный свет не сравнится с хрустальным бра.

самое главное – просто себе не врать.

не фильтровать, не украшать, не половинить.

Настоящее – сделано из ребра.

Бесполезно на черный день собирать запасы –

живая вода никогда не течет из крана.

Пока ловишь манящую фата-моргану,

твой двойник – неудачное фото на паспорт.



Понятен и прост. Нормален.

Авторские орфография и пунктуация сохранены