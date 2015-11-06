Живые поэты: Оля Корнейчик

Проект "Живые поэты" о тех, кто делает литературу будущего. Новые стихотворения молодых поэтов читайте на m24.ru по будням.
Настоящее не нужно лепить из глины,
истинный свет не сравнится с хрустальным бра.
самое главное – просто себе не врать.
не фильтровать, не украшать, не половинить.
Настоящее – сделано из ребра.
Бесполезно на черный день собирать запасы –
живая вода никогда не течет из крана.
Пока ловишь манящую фата-моргану,
твой двойник – неудачное фото на паспорт.
Понятен и прост. Нормален.
Авторские орфография и пунктуация сохранены
