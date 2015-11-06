Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 ноября 2015, 21:01

Культура

Живые поэты: Оля Корнейчик

Проект "Живые поэты" о тех, кто делает литературу будущего. Новые стихотворения молодых поэтов читайте на m24.ru по будням.

  • Город: Минск
  • Возраст: 30 лет
  • Любимые поэты: Орловский, Птицами, Бродский

    • Настоящее не нужно лепить из глины,
    истинный свет не сравнится с хрустальным бра.
    самое главное – просто себе не врать.
    не фильтровать, не украшать, не половинить.
    Настоящее – сделано из ребра.

    Бесполезно на черный день собирать запасы –
    живая вода никогда не течет из крана.
    Пока ловишь манящую фата-моргану,
    твой двойник – неудачное фото на паспорт.

    Понятен и прост. Нормален.

    Авторские орфография и пунктуация сохранены

    Как поучаствовать в проекте

    Вы тоже можете стать героем проекта "Живые поэты". Для этого напишите его куратору Андрею Орловскому:

  • "ВКонтакте"
  • Facebook
  • orlovsky.poetry@gmail.com
    • Сюжет: Живые поэты
    литература проекты стихи живые поэты читать

    Главное

    АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

    OK
    закрыть
    Обратная связь
    Форма обратной связи
    Прикрепить файл

    Отправить

    закрыть
    Яндекс.Метрика