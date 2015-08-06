Живые поэты: Дима Олейник

Проект "Живые поэты" о тех, кто делает литературу будущего. Новые стихотворения молодых поэтов читайте на m24.ru по будням.
Там, где прошла нога солдата
Сейчас растут красивые цветы.
Где ехали танки и взрывались гранаты
Деревья тянутся ввысь, и в скворечнике
Дрозды вьют себе новую жизнь.
Где матери похоронку вручали у дома
Сейчас мегаполис и трасса,
Мегаполис и трасса.
И мне стало ясно –
Жизнь прошла мимо нас.
В космос летят ракеты,
В магазин везут хлеб из пшеницы.
Я сплю до обеда,
Ведь ты мне всё время снишься.
Время по кругу неустанно бежит
И где 70 лет назад над Рейхстагом подняли флаг
Кипит новая жизнь.
Ремарк больше не пишет о кальвадосе.
Дети больше не сидят во дворах
И каждая осень больше не осень,
А время, чтобы разобраться в делах.
У папы седых волос прибавилось,
Дедушка все чаще лежит в больнице.
И мама, конечно, красавица у меня,
Но в глазах все меньше искрится.
Я вырос, поколение поменялось
И многого не понимаю.
Курс доллара вырос к гривне,
Дефолт, инфляция, в бумагах весь стол.
И на крик "эй, друг, помоги мне"
Уже не ответит никто.
И крохи добра в кулак собрав,
Засунув поглубже все распри,
Я полюбил этот мир и жизнь.
И я счастлив, если б ты знал,
Как я счастлив.
Авторские орфография и пунктуация сохранены
