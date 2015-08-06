Живые поэты: Дима Олейник

Проект "Живые поэты" о тех, кто делает литературу будущего. Новые стихотворения молодых поэтов читайте на m24.ru по будням.

Город: Днепропетровск Возраст: 23 года Любимые поэты: Блок, Есенин и Птицами

Там, где прошла нога солдата

Сейчас растут красивые цветы.

Где ехали танки и взрывались гранаты

Деревья тянутся ввысь, и в скворечнике

Дрозды вьют себе новую жизнь.

Где матери похоронку вручали у дома

Сейчас мегаполис и трасса,

Мегаполис и трасса.

И мне стало ясно –

Жизнь прошла мимо нас.

В космос летят ракеты,

В магазин везут хлеб из пшеницы.

Я сплю до обеда,

Ведь ты мне всё время снишься.

Время по кругу неустанно бежит

И где 70 лет назад над Рейхстагом подняли флаг

Кипит новая жизнь.

Ремарк больше не пишет о кальвадосе.

Дети больше не сидят во дворах

И каждая осень больше не осень,

А время, чтобы разобраться в делах.

У папы седых волос прибавилось,

Дедушка все чаще лежит в больнице.

И мама, конечно, красавица у меня,

Но в глазах все меньше искрится.

Я вырос, поколение поменялось

И многого не понимаю.

Курс доллара вырос к гривне,

Дефолт, инфляция, в бумагах весь стол.

И на крик "эй, друг, помоги мне"

Уже не ответит никто.

И крохи добра в кулак собрав,

Засунув поглубже все распри,

Я полюбил этот мир и жизнь.

И я счастлив, если б ты знал,

Как я счастлив.

Авторские орфография и пунктуация сохранены