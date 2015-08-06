Форма поиска по сайту

06 августа 2015, 19:23

Культура

Живые поэты: Дима Олейник

Проект "Живые поэты" о тех, кто делает литературу будущего. Новые стихотворения молодых поэтов читайте на m24.ru по будням.

  • Город: Днепропетровск
  • Возраст: 23 года
  • Любимые поэты: Блок, Есенин и Птицами

    • Там, где прошла нога солдата
    Сейчас растут красивые цветы.
    Где ехали танки и взрывались гранаты
    Деревья тянутся ввысь, и в скворечнике
    Дрозды вьют себе новую жизнь.
    Где матери похоронку вручали у дома
    Сейчас мегаполис и трасса,
    Мегаполис и трасса.
    И мне стало ясно –
    Жизнь прошла мимо нас.
    В космос летят ракеты,
    В магазин везут хлеб из пшеницы.
    Я сплю до обеда,
    Ведь ты мне всё время снишься.
    Время по кругу неустанно бежит
    И где 70 лет назад над Рейхстагом подняли флаг
    Кипит новая жизнь.
    Ремарк больше не пишет о кальвадосе.
    Дети больше не сидят во дворах
    И каждая осень больше не осень,
    А время, чтобы разобраться в делах.
    У папы седых волос прибавилось,
    Дедушка все чаще лежит в больнице.
    И мама, конечно, красавица у меня,
    Но в глазах все меньше искрится.
    Я вырос, поколение поменялось
    И многого не понимаю.
    Курс доллара вырос к гривне,
    Дефолт, инфляция, в бумагах весь стол.
    И на крик "эй, друг, помоги мне"
    Уже не ответит никто.
    И крохи добра в кулак собрав,
    Засунув поглубже все распри,
    Я полюбил этот мир и жизнь.
    И я счастлив, если б ты знал,
    Как я счастлив.

    Авторские орфография и пунктуация сохранены

    Как поучаствовать в проекте

    Вы тоже можете стать героем проекта "Живые поэты". Для этого напишите его куратору Андрею Орловскому:

  • "ВКонтакте"
  • Facebook
  • orlovsky.poetry@gmail.com
