Новая книга: "Зимняя дорога", Леонид Юзефович

Новая книга Леонида Юзефовича "Зимняя дорога" – история людей, чьи имена не слишком известны российскому читателю. Документальный роман посвящен белогвардейскому генералу Пепеляеву и анархисту Строду. Юзефович пишет о Гражданской войне на основе биографий этих двух противоположных друг другу личностей. Единственным, что по-настоящему объединяет Анатолия Пепеляева и Ивана Строда, стало бесконечное путешествие военачальников по всей стране.

Характерная черта "Зимней дороги" состоит в том, что документальный текст о реально существующих людях автору удается преподнести в виде художественного романа. Но в "Зимней дороге" нет места фантазии, писатель использует исследование как самостоятельный метод литературной работы в отличие от многих коллег, берущих исторический сюжет лишь за фон или мотив своих произведений. Юзефович лишь комментирует и анализирует происходившее в 1920-х прошлого века в Якутии. И именно эта находка Юзефовича позволяет читателю не только глубже взглянуть на историю Гражданской войны, но и начать самостоятельно фантазировать, превращая текст "Зимней дороги" в миф.

Леонид Юзефович – автор сложный и до боли интересный. Профессионал как в области литературы, так и истории, он умело превращает запутанные сюжеты в логично выстроенные романы, а любой сухой документальный материал в захватывающие детективные произведения. В 2001 году Юзефович выиграл премию "Национальный бестселлер" за роман "Князь ветра", а в 2009 году стал лауреатом "Большой книги", получив первую премию за роман "Журавли и карлики".

М.: АСТ, Редакция Елены Шубиной