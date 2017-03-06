Оргкомитет премии Фазиля Искандера объявил имена соискателей

Фото: ТАСС

"Русский ПЕН-центр" объявил претендентов на Международную премию имени Фазиля Искандера. В трех номинациях – проза, поэзия, а также киносценарий по произведениям Искандера – оказалось около полусотни авторов. Лог-лист представлен на сайте "Русского ПЕН-центра".

Премия Фазиля Искандера присуждается за произведения, написанные на русском языке и вышедшие отдельными книгами, или в виде журнальных публикаций, независимо от страны проживания автора и места выхода в свет. Как сообщают инициаторы премии, в ней участвуют книги и произведения, впервые опубликованные в период с 2015 по 2016 год.

В лонг-лист в номинации "проза" вошли писатели Александр Кабаков ("Камера хранения. Мещанская книга"), Кирилл Ковальджи ("Сердце и пуля"), Александр Мелихов ("Свидание с Квазимодо"), Эдуард Русаков ("Майский сон о счастье") и другие. В номинации "поэзия" представлены Андрей Анпилов ("Греческое зерно"), Сергей Белорусец ("Год Кота и Тигра"), Ефим Бершин ("Граненый воздух"), а также еще более 20 авторов. В номинации "киносценарий" представлена только одна работа: Аслан Галазов ("Детство Чика").

Шорт-лист будет оглашен в июне в городе Сухум, на родине Фазиля Искандера. Сама церемония вручения состоится в сентябре в Москве.

В жюри и оргкомитет премии входят известные писатели, члены Русского ПЕН-центра (Евгений Бунимович, Максим Гуреев, Анатолий Курчаткин, Владимир Салимон). Председатель жюри премии – Евгений Попов.