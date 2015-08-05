Живые поэты: Евгений Мори

Проект "Живые поэты" о тех, кто делает литературу будущего. Новые стихотворения молодых поэтов читайте на m24.ru по будням.

Город: Днепропетровск Возраст: 22 года Любимые поэты: Буковски, Керуак, Неруда

слепо влюбиться, что курить натощак.

прошу, обнимай меня крепче, крепче –

в эту самую ночь для меня есть "сейчас",

а остальное – лишь время до новой встречи.

и в парадной стою, выдыхая себя,

пальто безвольно накинув на плечи.

и снег на деревьях заменит листва,

весь мир цветёт, но мне не становится

ЛЕГЧЕ!

руками скребу, отогнав темноту.

по дыханию, голосу тебя отыщут.

тебя не хочу оставлять я одну

попробовав губы со вкусом вишни.

вцепившись в будильник, время остановись!

прошу, не позволь солнцу встать на утро –

услышав твои уходящие шаги,

почувствовать в груди своей только пустошь.

и пальцы сжимать пока дышит тело,

застыть своим дыханием у твоего лица.

загадывать желания, что не успели

сбыться до третьего часа, когда:

"милая, хорошая, прошу, не надо

не покидай меня одного сейчас!

моя любовь шторм, ураган, торнадо

отправится письмом к тебе через главпочтамт".

в квартире родной, что почти у неба

два ключа поворот, раздевайся, чаю?

я счастлив, но есть лишь одна проблема

я бесчеловечно по тебе скучаю.

Авторские орфография и пунктуация сохранены