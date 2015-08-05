Форма поиска по сайту

05 августа 2015, 19:12

Культура

Живые поэты: Евгений Мори

Проект "Живые поэты" о тех, кто делает литературу будущего. Новые стихотворения молодых поэтов читайте на m24.ru по будням.

  • Город: Днепропетровск
  • Возраст: 22 года
  • Любимые поэты: Буковски, Керуак, Неруда

    • слепо влюбиться, что курить натощак.


    прошу, обнимай меня крепче, крепче –


    в эту самую ночь для меня есть "сейчас",


    а остальное – лишь время до новой встречи.


    и в парадной стою, выдыхая себя,


    пальто безвольно накинув на плечи.


    и снег на деревьях заменит листва,


    весь мир цветёт, но мне не становится


    ЛЕГЧЕ!


    руками скребу, отогнав темноту.


    по дыханию, голосу тебя отыщут.


    тебя не хочу оставлять я одну


    попробовав губы со вкусом вишни.


    вцепившись в будильник, время остановись!


    прошу, не позволь солнцу встать на утро –


    услышав твои уходящие шаги,


    почувствовать в груди своей только пустошь.


    и пальцы сжимать пока дышит тело,


    застыть своим дыханием у твоего лица.


    загадывать желания, что не успели


    сбыться до третьего часа, когда:


    "милая, хорошая, прошу, не надо


    не покидай меня одного сейчас!


    моя любовь шторм, ураган, торнадо


    отправится письмом к тебе через главпочтамт".


    в квартире родной, что почти у неба


    два ключа поворот, раздевайся, чаю?


    я счастлив, но есть лишь одна проблема


    я бесчеловечно по тебе скучаю.


    Как поучаствовать в проекте

    Вы тоже можете стать героем проекта "Живые поэты". Для этого напишите его куратору Андрею Орловскому:

    Сюжеты: Живые поэты , Год литературы на m24.ru
