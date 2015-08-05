Живые поэты: Евгений Мори

Проект "Живые поэты" о тех, кто делает литературу будущего. Новые стихотворения молодых поэтов читайте на m24.ru по будням.
слепо влюбиться, что курить натощак.
прошу, обнимай меня крепче, крепче –
в эту самую ночь для меня есть "сейчас",
а остальное – лишь время до новой встречи.
и в парадной стою, выдыхая себя,
пальто безвольно накинув на плечи.
и снег на деревьях заменит листва,
весь мир цветёт, но мне не становится
ЛЕГЧЕ!
руками скребу, отогнав темноту.
по дыханию, голосу тебя отыщут.
тебя не хочу оставлять я одну
попробовав губы со вкусом вишни.
вцепившись в будильник, время остановись!
прошу, не позволь солнцу встать на утро –
услышав твои уходящие шаги,
почувствовать в груди своей только пустошь.
и пальцы сжимать пока дышит тело,
застыть своим дыханием у твоего лица.
загадывать желания, что не успели
сбыться до третьего часа, когда:
"милая, хорошая, прошу, не надо
не покидай меня одного сейчас!
моя любовь шторм, ураган, торнадо
отправится письмом к тебе через главпочтамт".
в квартире родной, что почти у неба
два ключа поворот, раздевайся, чаю?
я счастлив, но есть лишь одна проблема
я бесчеловечно по тебе скучаю.
Авторские орфография и пунктуация сохранены
Как поучаствовать в проекте
Вы тоже можете стать героем проекта "Живые поэты". Для этого напишите его куратору Андрею Орловскому: