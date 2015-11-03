Живые поэты: Шепот Влюбленных

Проект "Живые поэты" о тех, кто делает литературу будущего. Новые стихотворения молодых поэтов читайте на m24.ru по будням.

Город: Бендеры Возраст: 18 лет Любимые поэты: Рождественский, Бродский, Евтушенко

Мы начали утро

С улыбки,

И рук танцующих танго

На скомканных простынях.

За окном пели песни коты.

О любви.

О морях помещающихся в ладони.

О том, как играет Солнце

На гранях мусорных баков.

О том, что у нас внутри

Сбросило счастье якорь якобы невзначай.

Забудь про все.

Смейся, люби.

Не вставай с постели.

Пусть завтра все будет также.

Каждое завтра.

Каждой июльской

Недели.

Авторские орфография и пунктуация сохранены