03 ноября 2015, 20:33

Живые поэты: Шепот Влюбленных

Проект "Живые поэты" о тех, кто делает литературу будущего. Новые стихотворения молодых поэтов читайте на m24.ru по будням.

  • Город: Бендеры
  • Возраст: 18 лет
  • Любимые поэты: Рождественский, Бродский, Евтушенко

    • Мы начали утро
    С улыбки,
    И рук танцующих танго
    На скомканных простынях.

    За окном пели песни коты.

    О любви.
    О морях помещающихся в ладони.
    О том, как играет Солнце
    На гранях мусорных баков.
    О том, что у нас внутри
    Сбросило счастье якорь якобы невзначай.

    Забудь про все.

    Смейся, люби.
    Не вставай с постели.

    Пусть завтра все будет также.

    Каждое завтра.
    Каждой июльской
    Недели.

    Авторские орфография и пунктуация сохранены

    Как поучаствовать в проекте

    Вы тоже можете стать героем проекта "Живые поэты". Для этого напишите его куратору Андрею Орловскому:

  • "ВКонтакте"
  • Facebook
  • orlovsky.poetry@gmail.com
    Живые поэты
    литература проекты стихи живые поэты

