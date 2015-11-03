Живые поэты: Шепот Влюбленных

Проект "Живые поэты" о тех, кто делает литературу будущего. Новые стихотворения молодых поэтов читайте на m24.ru по будням.
Мы начали утро
С улыбки,
И рук танцующих танго
На скомканных простынях.
За окном пели песни коты.
О любви.
О морях помещающихся в ладони.
О том, как играет Солнце
На гранях мусорных баков.
О том, что у нас внутри
Сбросило счастье якорь якобы невзначай.
Забудь про все.
Смейся, люби.
Не вставай с постели.
Пусть завтра все будет также.
Каждое завтра.
Каждой июльской
Недели.
Авторские орфография и пунктуация сохранены
