"Москва онлайн" покажет "Ромео и Джульетту" в вольном переводе

3 октября в Театре.doc состоится читка вольных переводов произведений Уильяма Шексира. Участниками станут обычные люди, а не профессиональные актеры. В качестве режиссера выступит создатель чемпионата России по чтению вслух Михаил Фаустов. Чтецы не будут знать заранее, какой текст им достанется, поэтому не сумеют подготовиться.

"Шекспир. Другими словами" – спецпроект чемпионата России по чтению вслух "Открой рот". Он пройдет в рамках полуфинальных этапов в Москве. За красоту и выразительность чтения участников будут судить суровые эксперты. Только восемь чтецов, набравших больше всего балов, попадут в финал чемпионата. Соревнования проходят уже пять лет, в этом году участие в них принимают жители 111 городов.

Спецпроект, посвященный английскому драматургу, приурочен к Году языка и литературы Великобритании и России. Трагедии "Король Лир", "Ромео и Джульетта" и "Отелло" прозвучат в вольном переводе, в стиле Венедикта Ерофеева и Виктора Пелевина. Произведения разделены на 24 части. Подлинные эпизоды заменены похожими по стилю и сюжету фрагментами из произведений других авторов.

Смотрите прямую трансляцию на портале Москва онлайн 3 октября в 19:00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

[URLEXTERNAL=http://online.m24.ru/]Следим за самыми значимыми культурными событиями города и ведем трансляции из центра событий[/URLEXTERNAL]