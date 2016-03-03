Форма поиска по сайту

03 марта 2016, 19:13

Культура

Живые поэты: Оксана Байло

Проект "Живые поэты" о тех, кто делает литературу будущего. Новые стихотворения современных поэтов читайте на m24.ru по будням.

  • Город: Киев
  • Возраст: 30 лет
  • Любимые поэты: Бродский, Цветаева, Лорка

    • Он говорит: "Больше не полюблю, я для этого слишком стар".
    Оставляет машину, едет пить виски с партнером в ближайший бар.
    К полуночи понимает, что слегка перебрал, домой уезжает не сам.
    Субботним утром выпивает с похмелья сто грамм.
    Женщина спит, он проводит рукой по ее волосам.
    Спрашивает ее имя, глядя задумчиво ей в глаза.
    Она собирается и быстро уходит, ничего не сказав.
    Он лежит в постели и ощущает её аромат.
    На стене перманентно тикает циферблат.

    Она говорит: "Больше не полюблю, мне уже сорок лет".
    Ищет чью-то визитку в ворохе старых газет,
    Звонит подруге, назначает встречу на семь,
    На другом конце города, - там вкусно готовят сельдь.
    После бутылки Prosecco ей хочется танцевать,
    Утром она понимает, что под ней не её кровать,
    Стрелки бешено тикают на настенных часах,
    Рука незнакомца запуталась в её волосах.
    Она ищет пальто, оно на двери висит,
    Под подъездом её ожидает элит-такси.

    И дело не в том, что "ей сорок", а "он слишком стар",
    Просто она не хочет, а он устал.
    Просто ему надоели свечи, цветы, меню,
    А ей свидания эти - словно берут интервью.
    А так куда проще, так они и живут,
    И врядли когда-то узнают, как друг друга зовут.

    Авторские орфография и пунктуация сохранены

