Живые поэты: Оксана Байло

Проект "Живые поэты" о тех, кто делает литературу будущего. Новые стихотворения современных поэтов читайте на m24.ru по будням.
Он говорит: "Больше не полюблю, я для этого слишком стар".
Оставляет машину, едет пить виски с партнером в ближайший бар.
К полуночи понимает, что слегка перебрал, домой уезжает не сам.
Субботним утром выпивает с похмелья сто грамм.
Женщина спит, он проводит рукой по ее волосам.
Спрашивает ее имя, глядя задумчиво ей в глаза.
Она собирается и быстро уходит, ничего не сказав.
Он лежит в постели и ощущает её аромат.
На стене перманентно тикает циферблат.
Она говорит: "Больше не полюблю, мне уже сорок лет".
Ищет чью-то визитку в ворохе старых газет,
Звонит подруге, назначает встречу на семь,
На другом конце города, - там вкусно готовят сельдь.
После бутылки Prosecco ей хочется танцевать,
Утром она понимает, что под ней не её кровать,
Стрелки бешено тикают на настенных часах,
Рука незнакомца запуталась в её волосах.
Она ищет пальто, оно на двери висит,
Под подъездом её ожидает элит-такси.
И дело не в том, что "ей сорок", а "он слишком стар",
Просто она не хочет, а он устал.
Просто ему надоели свечи, цветы, меню,
А ей свидания эти - словно берут интервью.
А так куда проще, так они и живут,
И врядли когда-то узнают, как друг друга зовут.
Авторские орфография и пунктуация сохранены
Как поучаствовать в проекте
Вы тоже можете стать героем проекта "Живые поэты". Для этого напишите его куратору Андрею Орловскому: