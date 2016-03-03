Живые поэты: Оксана Байло

Проект "Живые поэты" о тех, кто делает литературу будущего. Новые стихотворения современных поэтов читайте на m24.ru по будням.

Город: Киев Возраст: 30 лет Любимые поэты: Бродский, Цветаева, Лорка

Он говорит: "Больше не полюблю, я для этого слишком стар".

Оставляет машину, едет пить виски с партнером в ближайший бар.

К полуночи понимает, что слегка перебрал, домой уезжает не сам.

Субботним утром выпивает с похмелья сто грамм.

Женщина спит, он проводит рукой по ее волосам.

Спрашивает ее имя, глядя задумчиво ей в глаза.

Она собирается и быстро уходит, ничего не сказав.

Он лежит в постели и ощущает её аромат.

На стене перманентно тикает циферблат.

Она говорит: "Больше не полюблю, мне уже сорок лет".

Ищет чью-то визитку в ворохе старых газет,

Звонит подруге, назначает встречу на семь,

На другом конце города, - там вкусно готовят сельдь.

После бутылки Prosecco ей хочется танцевать,

Утром она понимает, что под ней не её кровать,

Стрелки бешено тикают на настенных часах,

Рука незнакомца запуталась в её волосах.

Она ищет пальто, оно на двери висит,

Под подъездом её ожидает элит-такси.

И дело не в том, что "ей сорок", а "он слишком стар",

Просто она не хочет, а он устал.

Просто ему надоели свечи, цветы, меню,

А ей свидания эти - словно берут интервью.

А так куда проще, так они и живут,

И врядли когда-то узнают, как друг друга зовут.

Авторские орфография и пунктуация сохранены