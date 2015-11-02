Форма поиска по сайту

02 ноября 2015, 21:33

Культура

Живые поэты: Аравита Смит

Проект "Живые поэты" о тех, кто делает литературу будущего. Новые стихотворения молодых поэтов читайте на m24.ru по будням.

  • Город: Санкт-Петербург
  • Возраст: 18 лет
  • Любимые поэты: Осип Мандельштам, Федерико Гарсиа Лорка, Дана Сидерос

    • однажды он, пожалуй, прилетит,
    лавируя умело между кровлями.
    вы сядете у старенькой плиты
    и он попросит "что-нибудь коронное".

    ты медленно закуришь леденец,
    когда-то заменявший сигаретищи
    и обнаружишь на кастрюльном дне
    настойку из междугородней ретуши,

    отборной белены, сердечных клемм
    от пары адресатов "позже спишемся",
    несъеденный счастливый твой билет
    размером с коробок.
    конечно, спичечный.

    твоей любви размазанный акрил,
    безумную палитру чьих-то чаяний
    и чайник вдруг завоет "I`m a creep",
    сменив свой свист на тлен по умолчанию.

    отперпендикулярит к пацану
    и щетине,которая не колется
    какой-то травестийный поцелуй,
    измазанный черешней и шелковицей.

    ингредиенты к дальним берегам
    заплыв очертят, как суда товарные.
    приняв твой леденцовый перегар,
    вскипит сие убийственное варево.

    потащит то ли крест, то ли портфель
    покойник моложавенькой покойнице.
    "мы варим с ним шелковичный портвейн".
    не беспокоить
    и
    не беспокоиться.

    Авторские орфография и пунктуация сохранены

    Как поучаствовать в проекте

    Вы тоже можете стать героем проекта "Живые поэты". Для этого напишите его куратору Андрею Орловскому:

  • "ВКонтакте"
  • Facebook
  • orlovsky.poetry@gmail.com
    Сюжет: Живые поэты
    литература проекты стихи живые поэты

