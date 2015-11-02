Живые поэты: Аравита Смит

Проект "Живые поэты" о тех, кто делает литературу будущего. Новые стихотворения молодых поэтов читайте на m24.ru по будням.
однажды он, пожалуй, прилетит,
лавируя умело между кровлями.
вы сядете у старенькой плиты
и он попросит "что-нибудь коронное".
ты медленно закуришь леденец,
когда-то заменявший сигаретищи
и обнаружишь на кастрюльном дне
настойку из междугородней ретуши,
отборной белены, сердечных клемм
от пары адресатов "позже спишемся",
несъеденный счастливый твой билет
размером с коробок.
конечно, спичечный.
твоей любви размазанный акрил,
безумную палитру чьих-то чаяний
и чайник вдруг завоет "I`m a creep",
сменив свой свист на тлен по умолчанию.
отперпендикулярит к пацану
и щетине,которая не колется
какой-то травестийный поцелуй,
измазанный черешней и шелковицей.
ингредиенты к дальним берегам
заплыв очертят, как суда товарные.
приняв твой леденцовый перегар,
вскипит сие убийственное варево.
потащит то ли крест, то ли портфель
покойник моложавенькой покойнице.
"мы варим с ним шелковичный портвейн".
не беспокоить
и
не беспокоиться.
Авторские орфография и пунктуация сохранены
