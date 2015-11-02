Живые поэты: Аравита Смит

Проект "Живые поэты" о тех, кто делает литературу будущего. Новые стихотворения молодых поэтов читайте на m24.ru по будням.

Город: Санкт-Петербург Возраст: 18 лет Любимые поэты: Осип Мандельштам, Федерико Гарсиа Лорка, Дана Сидерос

однажды он, пожалуй, прилетит,

лавируя умело между кровлями.

вы сядете у старенькой плиты

и он попросит "что-нибудь коронное".

ты медленно закуришь леденец,

когда-то заменявший сигаретищи

и обнаружишь на кастрюльном дне

настойку из междугородней ретуши,

отборной белены, сердечных клемм

от пары адресатов "позже спишемся",

несъеденный счастливый твой билет

размером с коробок.

конечно, спичечный.

твоей любви размазанный акрил,

безумную палитру чьих-то чаяний

и чайник вдруг завоет "I`m a creep",

сменив свой свист на тлен по умолчанию.

отперпендикулярит к пацану

и щетине,которая не колется

какой-то травестийный поцелуй,

измазанный черешней и шелковицей.

ингредиенты к дальним берегам

заплыв очертят, как суда товарные.

приняв твой леденцовый перегар,

вскипит сие убийственное варево.

потащит то ли крест, то ли портфель

покойник моложавенькой покойнице.

"мы варим с ним шелковичный портвейн".

не беспокоить

и

не беспокоиться.

Авторские орфография и пунктуация сохранены