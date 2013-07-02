Литературный open-air пройдет в Сокольниках

Фото: ИТАР-ТАСС

Любителей интеллектуального отдыха приглашают на площадку Большого розария в парке Сокольники, где 6 июля состоится литературный open-air. В рамках мероприятия журналистка "Русского репортера", финалист премии "Русский Букер" Марина Ахмедова презентует сборник статей "Другая другая Россия", а также расскажет о своем новом романе "Яблоко".

"Другая другая Россия" объединила репортажи, статьи и интервью Ахмедовой, которая получила известность благодаря своим материалам из "горячих" точек. Марина предпочитает находиться в самой гуще событий, становясь непосредственным героем описываемых действий. По роду деятельности девушке довелось поработать в столовой металлургического комбината и жить с наркоманами, сообщили организаторы.

Добавим, что предисловие к сборнику Ахмедовой написала Тина Канделаки.

Начало мероприятия, организатором которого выступил портал ThankYou.ru, состоится в 19.00. Гостей угостят прохладительными напитками и порадуют неожиданными подарками.