Книга "Как разговаривать с кем угодно" поступила в продажу

В продаже появилась книга предпринимателя и бизнес-тренера Марка Роудза, посвященная искусству общения, "Как разговаривать с кем угодно". Книга поможет преодолеть страх услышать отказ, научит уверенности при общении с незнакомыми людьми и подскажет, как правильно заводить новые знакомства.

Марк Роудз – предприниматель, бизнес-ментор, автор деловой литературы, спикер и бизнес-тренер. Он работает с людьми и компаниями по всему миру, помогая им реализовывать свой потенциал. В своей работе Марк фокусируется на ключевых аспектах, помогающих людям и компаниям добиваться успеха: уверенности в себе, навыках презентации, эффективных коммуникациях, навыках работы с клиентами, нетворкинге.

В своей книге "Как разговаривать с кем угодно" он дает простые и понятные рекомендации, как перебороть неуверенность при общении и добиться результатов при любом виде переговоров - от деловых до бытовых. Книга не только поможет взглянуть на процесс общения под другим углом, но и научит получать от него удовольствие.

"Чувствовать нервное напряжение и неуверенность при общении с другими людьми — это нормально, но важно не позволять страхам остановить вас. Каждый день вы сталкиваетесь с незнакомыми людьми и с теми, кого вы знаете, но с кем не общаетесь. Каждый разговор мог бы быть началом чего-то нового — новой карьеры, бизнес-идеи или дружеских отношений. Отказ от общения означает отказ от этих возможностей", - говорит Марк Роудз.